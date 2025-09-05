Woordvoerder Dmitry Peskov beweert dat het Kremlin “volledig” afkerend is tegen militaire garanties van de Verenigde Staten en Europa voor de veiligheid van Oekraïne.

“Is het mogelijk dat buitenstaanders de veiligheid van Oekraïne waarborgen, met name Amerikaanse en Europese militaire contingenten? Absoluut niet”, zei de woordvoerder tegen Ria Novosti, het staatspersbureau. “Dit kan geen aanvaardbare veiligheidsgarantie voor Oekraïne vormen.”

De grootschalige invasie van Oekraïne was volgens Rusland ook bedoeld om te voorkomen dat de NAVO soldaten naar Oekraïne zou sturen. De Russische president Vladimir Poetin verklaarde: “Alle westerse troepen die zich in Oekraïne bevinden, zijn een legitiem doelwit voor Moskou.”

De verklaring van de Franse president Emmanuel Macron was voor Poetin aanleiding om dreigende taal te gebruiken.