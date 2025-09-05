POLITIEK
Poetin noemt NAVO soldaten in Oekraïne “een redelijk doelwit”
De Russische president Vladimir Poetin vindt het een geschikte maatregel om buitenlandse strijdkrachten die in Oekraïne terechtkomen aan te vallen. Tijdens een congres gehouden in Vladivostok omschreef hij dit als “een redelijk doelwit”.
Macron tijdens een bezoek naar militaire gronden. / Foto: AP
5 september 2025

Woordvoerder Dmitry Peskov beweert dat het Kremlin “volledig” afkerend is tegen militaire garanties van de Verenigde Staten en Europa voor de veiligheid van Oekraïne.

“Is het mogelijk dat buitenstaanders de veiligheid van Oekraïne waarborgen, met name Amerikaanse en Europese militaire contingenten? Absoluut niet”, zei de woordvoerder tegen Ria Novosti, het staatspersbureau. “Dit kan geen aanvaardbare veiligheidsgarantie voor Oekraïne vormen.”

De grootschalige invasie van Oekraïne was volgens Rusland ook bedoeld om te voorkomen dat de NAVO soldaten naar Oekraïne zou sturen. De Russische president Vladimir Poetin verklaarde: “Alle westerse troepen die zich in Oekraïne bevinden, zijn een legitiem doelwit voor Moskou.”

De verklaring van de Franse president Emmanuel Macron was voor Poetin aanleiding om dreigende taal te gebruiken.

Staakt-het-vuren of parate strijdmacht

Hij verklaarde gisteren dat als het staakt-het-vuren zou worden uitgevoerd, Oekraïne veiligheidsgaranties zou krijgen van een “vredesmacht” van 26 landen, waaronder een internationale strijdmacht te land, ter zee en in de lucht.

Poetin antwoordde: “Wij gaan ervan uit dat het geldige doelwitten zijn om aan te vallen als er troepen worden gestationeerd, vooral nu er militaire acties gaande zijn.”

Bovendien keurt hij het idee van een toekomstige vredesmacht af. “Ik zie gewoon niet in wat het nut is van hun aanwezigheid in Oekraïne, punt uit, vooral als er beslissingen zijn genomen die leiden tot duurzame vrede.”

