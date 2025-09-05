Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Canada behoren tot de 35 landen die deel uitmaken van de Coalitie van Bereidwilligen. Ten minste 26 landen hebben toegezegd hulp te bieden op het gebied van lucht-, zee- of landveiligheid.

In het geval van een wapenstilstand met Rusland is het nog onduidelijk welke landen bereid zijn troepen te leveren en wat de veiligheidsgaranties zullen inhouden.

De Russische eis dat Oekraïne fel omstreden gebieden verlaat, werd door Macron omschreven als “een idee dat onwettig, onethisch en onhaalbaar is”. Volgens Frankrijk en zijn partners kan een vredesproces alleen beginnen als er zeer sterke veiligheidsgaranties voor de Oekraïners zijn.

Condities voor wapenstilstand

Deze garanties worden ondersteund door twee pijlers. Ten eerste mogen er “geen beperkingen zijn op de omvang of de macht van het Oekraïense leger”, met inbegrip van hulp om het te versterken en te beschermen tegen Russische agressie.

De tweede pijler is de inzet van een “vredesmacht” – 26 landen die bereid zijn om op Oekraïens grondgebied, op zee of in de lucht aanwezig te zijn op het moment dat een staakt-het-vuren wordt ingesteld.