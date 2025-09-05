Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Canada behoren tot de 35 landen die deel uitmaken van de Coalitie van Bereidwilligen. Ten minste 26 landen hebben toegezegd hulp te bieden op het gebied van lucht-, zee- of landveiligheid.
In het geval van een wapenstilstand met Rusland is het nog onduidelijk welke landen bereid zijn troepen te leveren en wat de veiligheidsgaranties zullen inhouden.
De Russische eis dat Oekraïne fel omstreden gebieden verlaat, werd door Macron omschreven als “een idee dat onwettig, onethisch en onhaalbaar is”. Volgens Frankrijk en zijn partners kan een vredesproces alleen beginnen als er zeer sterke veiligheidsgaranties voor de Oekraïners zijn.
Condities voor wapenstilstand
Deze garanties worden ondersteund door twee pijlers. Ten eerste mogen er “geen beperkingen zijn op de omvang of de macht van het Oekraïense leger”, met inbegrip van hulp om het te versterken en te beschermen tegen Russische agressie.
De tweede pijler is de inzet van een “vredesmacht” – 26 landen die bereid zijn om op Oekraïens grondgebied, op zee of in de lucht aanwezig te zijn op het moment dat een staakt-het-vuren wordt ingesteld.
“Deze soldaten zijn er om de vrede te waarborgen en een duidelijk strategisch signaal af te geven, niet om oorlog te voeren tegen Rusland.”
Macron sloot af met te benadrukken dat de Verenigde Staten nog steeds volledig betrokken zijn. Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, wil dat Europa stopt met het kopen van Russische energie. Een woordvoerster van het Witte Huis zei dat de landen ook meer economische druk op China moeten uitoefenen.
Volgens berichten deed de president deze uitspraak tijdens een bijeenkomst met leiders van de Coalition of the Willing.
Kremlin reageeert fel
Een dag nadat Europese bondgenoten van Oekraïne bijeenkwamen om veiligheidsgaranties voor Oekraïne te bespreken, beschuldigde het Kremlin de Europeanen vrijdag van het “belemmeren” van de oplossing van de situatie in dat land.
Het Kremlin verklaarde vrijdag ook dat het “volledig” tegen de militaire garanties is die de Verenigde Staten en Europa aan Oekraïne bieden voor zijn veiligheid.
“Is het mogelijk dat buitenlanders, met name Amerikaanse en Europese militaire contingenten, de veiligheid van Oekraïne garanderen? Dat kunnen ze niet”, zei Peskov, perssecretaris van de Russische president, tegen Ria Novosti, het staatspersbureau. “Ons land kan dit niet accepteren als veiligheidsgarantie voor Oekraïne.”