Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben de VN laten weten dat zij bereid zijn sancties tegen Iran opnieuw in te stellen, tenzij Teheran de onderhandelingen met de internationale gemeenschap over zijn nucleaire programma hervat, meldde de Financial Times (FT) dinsdag.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de E3-groep schreven aan de VN over de dreiging van “snapback”-sancties, tenzij Teheran actie onderneemt, aldus het rapport.

“We hebben duidelijk gemaakt dat als Iran niet bereid is om vóór eind augustus 2025 een diplomatieke oplossing te bereiken, of de kans op een verlenging niet aangrijpt, de E3 bereid is het snapback-mechanisme in werking te stellen,” schreven de ministers in de brief, die door de FT is ingezien.