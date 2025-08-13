WERELD
VK, Frankrijk en Duitsland waarschuwen Iran met sancties als nucleaire gesprekken niet worden hervat
De brief kwam nadat de drie Europese ondertekenaars van de nucleaire deal uit 2015 vorige maand in Istanbul besprekingen hadden gevoerd met Iran om de nucleaire gesprekken tussen de VS en Iran nieuw leven in te blazen.
Macron, Merz en Starmer ontmoeten elkaar in Den Haag. / Foto: Reuters
13 augustus 2025

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben de VN laten weten dat zij bereid zijn sancties tegen Iran opnieuw in te stellen, tenzij Teheran de onderhandelingen met de internationale gemeenschap over zijn nucleaire programma hervat, meldde de Financial Times (FT) dinsdag.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de E3-groep schreven aan de VN over de dreiging van “snapback”-sancties, tenzij Teheran actie onderneemt, aldus het rapport.

“We hebben duidelijk gemaakt dat als Iran niet bereid is om vóór eind augustus 2025 een diplomatieke oplossing te bereiken, of de kans op een verlenging niet aangrijpt, de E3 bereid is het snapback-mechanisme in werking te stellen,” schreven de ministers in de brief, die door de FT is ingezien.

De Amerikaanse president Donald Trump, die stelt dat Teheran geen kernwapens mag hebben, trok zich in 2018 eenzijdig terug uit de nucleaire deal met Iran uit 2015, tijdens zijn eerste ambtstermijn. Voorstanders van de deal beweerden echter dat deze effectief was.

Iran houdt echter vol dat zijn nucleaire programma uitsluitend voor vreedzame doeleinden is.

