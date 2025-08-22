De belangrijkste autoriteit op het gebied van voedselcrises heeft vrijdag officieel verklaard dat de grootste stad van Gaza wordt getroffen door hongersnood en dat dit zich waarschijnlijk zal verspreiden over het hele gebied zonder een staakt-het-vuren en het opheffen van beperkingen op humanitaire hulp.
De Integrated Food Security Phase Classification (IPC) meldde dat er sprake is van hongersnood in Gaza-stad, waar honderdduizenden Palestijnen wonen, en dat dit zich tegen het einde van volgende maand naar het zuiden kan uitbreiden, naar Deir al-Balah en Khan Younis.
De vaststelling van de IPC volgt op maandenlange waarschuwingen van hulporganisaties dat de Israëlische beperkingen op voedsel en andere hulp aan Gaza, samen met het militaire offensief, leiden tot hoge niveaus van ondervoeding onder Palestijnse burgers, vooral kinderen.
Verklaring komt te midden van bezetting
Een historische mijlpaal — de eerste keer dat de IPC een hongersnood in het Midden-Oosten bevestigt — zal ongetwijfeld de internationale druk op Israël vergroten, dat sinds 7 oktober 2023 in een brute oorlog met Hamas verwikkeld is.
Israël heeft aangekondigd de oorlog te willen intensiveren door Gaza-stad en andere bolwerken van Hamas in te nemen, wat volgens experts de hongersnoodcrisis verder zal verergeren.
Volgens de IPC wordt de honger veroorzaakt door gevechten en de blokkade van hulp, en verergerd door massale ontheemding en de ineenstorting van voedselproductie in Gaza. Dit heeft geleid tot levensbedreigende niveaus van honger in het hele gebied na 22 maanden oorlog.
Meer dan 41.000 mensen lijden aan ‘ernstige’ ondervoeding
Meer dan een half miljoen mensen in Gaza, ongeveer een kwart van de bevolking, worden geconfronteerd met catastrofale niveaus van honger, en velen lopen het risico te sterven aan oorzaken die verband houden met ondervoeding, aldus het IPC-rapport.
Het rapport voegt eraan toe dat 41.000 van deze gevallen zullen lijden aan "ernstige" ondervoeding, een verdubbeling van het cijfer dat in de IPC-beoordeling van mei werd genoemd, waardoor ze een "verhoogd risico op overlijden" lopen.
Israël blijft beschuldigingen ontkennen
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft ontkend dat er honger is in Gaza en noemde berichten over hongersnood "leugens" die door Hamas worden verspreid. Na de publicatie van beelden van uitgemergelde kinderen in Gaza en berichten over hongerdoden, kondigde Israël maatregelen aan om meer humanitaire hulp toe te laten. Toch zeggen de VN en Palestijnen in Gaza dat wat binnenkomt ver onder de benodigde hoeveelheid ligt.
Het Israëlische militaire agentschap dat verantwoordelijk is voor de overdracht van hulp aan het gebied verwierp het rapport vrijdag en noemde het "onjuist en bevooroordeeld".
Analisten: Hongersnood is opzettelijk
"Een snel groeiend aantal mensen, vooral jonge kinderen, sterft een vermijdbare dood door honger en ziekte omdat Israël honger als kernonderdeel van zijn campagne gebruikt om de strook te beheersen," zei Chris Newton, een analist van de International Crisis Group.
Netanyahu stelt dat meer militaire druk nodig is om de doelen van Israël te bereiken, waaronder het bevrijden van gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden en het volledig elimineren van de militante groep.
Hoe hongersnood wordt vastgesteld
Formele vaststellingen van hongersnood zijn zeldzaam. De IPC heeft eerder hongersnoden vastgesteld in Somalië in 2011, Zuid-Soedan in 2017 en 2020, en delen van de westelijke Darfur-regio van Soedan vorig jaar.
De IPC stelt dat er sprake is van hongersnood in een gebied wanneer aan alle drie de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. Minstens 20 procent van de huishoudens heeft een extreem gebrek aan voedsel of lijdt feitelijk honger.
2. Minstens 30 procent van de kinderen tussen zes maanden en vijf jaar lijdt aan acute ondervoeding of wasting, wat betekent dat ze te dun zijn voor hun lengte.
3. Minstens twee mensen, of vier kinderen onder de vijf, per 10.000 sterven dagelijks door honger of de interactie van ondervoeding en ziekte.
Israëls offensief en de beperkingen op toegang tot Gaza hebben het verzamelen van gegevens bemoeilijkt.
De gegevens tonen duidelijk bewijs
De gegevens die tussen 1 juli en 15 augustus zijn geanalyseerd, tonen duidelijk aan dat de drempels voor hongersnood en acute ondervoeding zijn bereikt.
Het verzamelen van gegevens over sterftecijfers was moeilijker, maar volgens het IPC is het redelijk om op basis van het bewijs te concluderen dat de noodzakelijke drempel waarschijnlijk is bereikt.
Het IPC waarschuwde dat een derde van de bevolking van Gaza tegen eind september te maken zou kunnen krijgen met catastrofale hongersnood, en dat dit waarschijnlijk een onderschatting is.
Alex de Waal, auteur van Mass Starvation: The History and Future of Famine en uitvoerend directeur van de World Peace Foundation, zei dat als Israël het IPC betere toegang had gegeven om gegevens te verzamelen, een hongersnood maanden geleden al had kunnen worden vastgesteld, waardoor het wereldwijde bewustzijn eerder zou zijn gewekt.
“Helaas lijkt het erop dat experts ‘hongersnood!’ moeten roepen voordat de wereld er aandacht aan besteedt, maar dan is het al te laat”, zei hij.
De humanitaire chef van de VN verklaarde ook dat de hongersnood in Gaza door Israël “openlijk werd gepromoot” als een ‘oorlogswapen’ en benadrukte dat deze “had kunnen worden voorkomen als we dat hadden mogen doen”.
Israëlische beperkingen worden hervat
Israël heeft tijdens de oorlog in verschillende mate hulpbeperkingen opgelegd. In maart blokkeerde het de invoer van alle goederen, waaronder brandstof, voedsel en medicijnen, om Hamas onder druk te zetten om gijzelaars vrij te laten.
Israël versoepelde die beperkingen in mei en zegt dat er momenteel geen limiet is aan het aantal hulpvrachtwagens dat Gaza binnen mag komen. Maar het ging ook door met een nieuw, door de VS gesteund hulpsysteem waarbij Palestijnen lange afstanden moeten afleggen en door Israëlische militaire linies moeten passeren om hulp te krijgen.
De traditionele, door de VN geleide hulporganisaties zeggen dat de leveringen worden belemmerd door Israëlische militaire beperkingen en plunderingen, terwijl criminelen en hongerige menigten de binnenkomende konvooien overweldigen.
Ziekenhuizen overbelast
Getuigen, gezondheidsfunctionarissen en het VN-mensenrechtenbureau zeggen dat honderden mensen zijn gedood door Israëlische troepen terwijl ze hulp zochten bij beide instanties, terwijl Israël zegt dat het alleen waarschuwingsschoten heeft gelost en dat het dodental overdreven is.
Artsen en verpleegkundigen in Gaza hebben de afgelopen weken een toenemend aantal zichtbaar ondervoede patiënten gezien.
Kirsty Blacka, een Australische spoedeisendehulpverpleegkundige die tot juni in het Al Quds-ziekenhuis in Gaza-stad werkte, zei dat uitgemergelde mannen zonder bestaande aandoeningen binnenkwamen die eruit zagen als tieners omdat ze uitgehongerd waren.
Ze zei dat het gebrek aan voedsel nog verergerd wordt door vervuild water dat diarree en infecties veroorzaakt, en dat mensen die ondervoed zijn moeilijker herstellen van ziektes.
Als Israël mensen uit de stad evacueert voorafgaand aan zijn nieuwe offensief, zullen duizenden te zwak zijn om te vertrekken, aldus Blacka.
“Door de hongersnood zullen de toch al uitgeputte lichamen extra worden belast, wat zal leiden tot de dood van veel Palestijnen”, zei ze.
Kinderen kwijnen weg
Gezinnen in Gaza-stad zeggen dat ze hun geliefden zien wegkwijnen. De twee tienerkinderen van Yousef Sbeteh raakten in juni gewond door granaatscherven tijdens een Israëlische luchtaanval en liggen al twee maanden in het ziekenhuis.
Daar zijn ze allebei afgevallen omdat er niet genoeg voedsel is, zei hij, eraan toevoegend dat hij zich niet kan veroorloven om meer te kopen omdat de prijzen op de markten enorm zijn gestegen. Artsen zeggen dat de tieners geen onderliggende aandoeningen hadden.
Zijn 15-jarige dochter Aya is volgens haar artsen bijna 20 kilo afgevallen, oftewel ongeveer 30 procent van haar lichaamsgewicht.
Haar 17-jarige broer Ahmad is ongeveer 15 kilo afgevallen. Het gebrek aan voedingssupplementen en gezond voedsel vertraagt hun herstel, zeggen artsen.
“Artsen zeggen dat ze eiwitten, vlees en vis nodig heeft”, zei Sbeteh terwijl hij naast zijn tengere dochter zat. “Maar dat kan ik haar nu niet geven.”