De belangrijkste autoriteit op het gebied van voedselcrises heeft vrijdag officieel verklaard dat de grootste stad van Gaza wordt getroffen door hongersnood en dat dit zich waarschijnlijk zal verspreiden over het hele gebied zonder een staakt-het-vuren en het opheffen van beperkingen op humanitaire hulp.

De Integrated Food Security Phase Classification (IPC) meldde dat er sprake is van hongersnood in Gaza-stad, waar honderdduizenden Palestijnen wonen, en dat dit zich tegen het einde van volgende maand naar het zuiden kan uitbreiden, naar Deir al-Balah en Khan Younis.

De vaststelling van de IPC volgt op maandenlange waarschuwingen van hulporganisaties dat de Israëlische beperkingen op voedsel en andere hulp aan Gaza, samen met het militaire offensief, leiden tot hoge niveaus van ondervoeding onder Palestijnse burgers, vooral kinderen.

Verklaring komt te midden van bezetting

Een historische mijlpaal — de eerste keer dat de IPC een hongersnood in het Midden-Oosten bevestigt — zal ongetwijfeld de internationale druk op Israël vergroten, dat sinds 7 oktober 2023 in een brute oorlog met Hamas verwikkeld is.

Israël heeft aangekondigd de oorlog te willen intensiveren door Gaza-stad en andere bolwerken van Hamas in te nemen, wat volgens experts de hongersnoodcrisis verder zal verergeren.

Volgens de IPC wordt de honger veroorzaakt door gevechten en de blokkade van hulp, en verergerd door massale ontheemding en de ineenstorting van voedselproductie in Gaza. Dit heeft geleid tot levensbedreigende niveaus van honger in het hele gebied na 22 maanden oorlog.

Meer dan 41.000 mensen lijden aan ‘ernstige’ ondervoeding

Meer dan een half miljoen mensen in Gaza, ongeveer een kwart van de bevolking, worden geconfronteerd met catastrofale niveaus van honger, en velen lopen het risico te sterven aan oorzaken die verband houden met ondervoeding, aldus het IPC-rapport.

Het rapport voegt eraan toe dat 41.000 van deze gevallen zullen lijden aan "ernstige" ondervoeding, een verdubbeling van het cijfer dat in de IPC-beoordeling van mei werd genoemd, waardoor ze een "verhoogd risico op overlijden" lopen.

Israël blijft beschuldigingen ontkennen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft ontkend dat er honger is in Gaza en noemde berichten over hongersnood "leugens" die door Hamas worden verspreid. Na de publicatie van beelden van uitgemergelde kinderen in Gaza en berichten over hongerdoden, kondigde Israël maatregelen aan om meer humanitaire hulp toe te laten. Toch zeggen de VN en Palestijnen in Gaza dat wat binnenkomt ver onder de benodigde hoeveelheid ligt.

Het Israëlische militaire agentschap dat verantwoordelijk is voor de overdracht van hulp aan het gebied verwierp het rapport vrijdag en noemde het "onjuist en bevooroordeeld".

Analisten: Hongersnood is opzettelijk

"Een snel groeiend aantal mensen, vooral jonge kinderen, sterft een vermijdbare dood door honger en ziekte omdat Israël honger als kernonderdeel van zijn campagne gebruikt om de strook te beheersen," zei Chris Newton, een analist van de International Crisis Group.

Netanyahu stelt dat meer militaire druk nodig is om de doelen van Israël te bereiken, waaronder het bevrijden van gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden en het volledig elimineren van de militante groep.

Hoe hongersnood wordt vastgesteld

Formele vaststellingen van hongersnood zijn zeldzaam. De IPC heeft eerder hongersnoden vastgesteld in Somalië in 2011, Zuid-Soedan in 2017 en 2020, en delen van de westelijke Darfur-regio van Soedan vorig jaar.

De IPC stelt dat er sprake is van hongersnood in een gebied wanneer aan alle drie de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1. Minstens 20 procent van de huishoudens heeft een extreem gebrek aan voedsel of lijdt feitelijk honger.

2. Minstens 30 procent van de kinderen tussen zes maanden en vijf jaar lijdt aan acute ondervoeding of wasting, wat betekent dat ze te dun zijn voor hun lengte.

3. Minstens twee mensen, of vier kinderen onder de vijf, per 10.000 sterven dagelijks door honger of de interactie van ondervoeding en ziekte.

Israëls offensief en de beperkingen op toegang tot Gaza hebben het verzamelen van gegevens bemoeilijkt.

De gegevens tonen duidelijk bewijs