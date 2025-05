De mixed martial arts (MMA) vechter Conor McGregor heeft aangekondigd dat hij zich kandidaat wil stellen voor het Ierse presidentschap. Hij belooft de houding van de regering ten aanzien van het EU Migratiepact aan te vechten en pleit voor een volksreferendum over dit onderwerp.

In een verklaring op Instagram uitte McGregor zijn verzet tegen de migratieovereenkomst, die Ierland uiterlijk 12 juni 2026 volledig moet implementeren.

Vorig jaar kende een Ierse burgerrechtbank een vrouw, die McGregor beschuldigde van "brutale verkrachting en mishandeling" in een penthouse van een hotel in Dublin, bijna 250.000 euro toe. McGregor is in beroep gegaan tegen deze beslissing.

Hij bekritiseerde regeringsfunctionarissen vanwege hun steun aan het migratiepact en beloofde de burgers het laatste woord te geven.

"Wie anders zal de regering trotseren en zich tegen deze wet verzetten? Elke andere presidentskandidaat die ze naar voren proberen te schuiven, zal geen weerstand bieden. Ik wel!"

“Ter verduidelijking, als president zou ik deze wet voorleggen aan een referendum,” zei McGregor.

“Hoewel ik sterk tegen dit pact ben, is het noch mijn keuze, noch die van de regering. Het is de keuze van het Ierse volk! Altijd! Dat is ware democratie!”

McGregor stelde vragen over waarom regeringsfunctionarissen “zo vurig instemmen” met het pact en riep op tot debatten, gevolgd door een publieke stemming.

Gekleed in een groen pak op de nationale feestdag van Ierland, sprak McGregor in de officiële persruimte van het Witte Huis samen met de perssecretaris van de Amerikaanse president. Daarna ontmoette hij Trump en Elon Musk in het Oval Office, samen met zijn partner en kinderen.

Met zijn aankondiging positioneert McGregor zich als een uitdager van het politieke establishment in aanloop naar de Ierse presidentsverkiezingen, die uiterlijk op 11 november 2025 moeten plaatsvinden.

Het EU Migratiepact beoogt hervormingen van het asiel- en migratiebeleid binnen de EU en vereist dat lidstaten binnen de gestelde termijn de nodige wetgeving aannemen.