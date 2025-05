Amerikaanse wetgevers en rechtenorganisaties hebben de arrestatie van Rumeysa Ozturk, een Turkse promovenda aan de Tufts Universiteit en Fulbright studente, na haar kritiek op Israël veroordeeld en het een alarmerend hardhandig optreden genoemd tegen de vrijheid van meningsuiting en burgerlijke vrijheden.

Ozturk werd overdag gearresteerd door gemaskerde federale agenten. De autoriteiten beweren dat ze activiteiten heeft ondernomen ter ondersteuning van de Palestijnse verzetsgroep Hamas, een beschuldiging die haar familie en advocaten krachtig ontkennen.

De Democratische afgevaardigde Rashida Tlaib uit Michigan bekritiseerde de arrestatie en waarschuwde voor toenemende repressie door de overheid.

"De regering-Trump ontvoert mensen van de straat," schreef Tlaib op Instagram.

"Ze beginnen met mensen die opkomen voor Palestijnen en mensenrechten... maar daar zullen ze niet stoppen. Daarna volgen milieuactivisten, voorstanders van abortusrechten, vakbondsleden en anderen die zich verzetten tegen Project 2025," voegde ze eraan toe, verwijzend naar het conservatieve plan voor een tweede termijn van Trump.

Senator Elizabeth Warren uitte eveneens kritiek op de acties van de regering en noemde deze een bredere aanval op fundamentele rechten.

"Deze arrestatie is het nieuwste voorbeeld van een verontrustend patroon om burgerlijke vrijheden te onderdrukken," zei Warren. "De regering-Trump richt zich op studenten met een legale status en haalt mensen zonder proces uit hun gemeenschappen. Dit is een aanval op onze grondwet en basisvrijheden—en we zullen ons hiertegen verzetten."

De Turkse ambassade in Washington verklaarde de situatie rondom Ozturks detentie nauwlettend te volgen en voegde eraan toe dat alle inspanningen worden geleverd en contacten worden gelegd met de Amerikaanse autoriteiten.

'Verontrustende daad van repressie'

Mensenrechtenorganisaties delen deze zorgen.

Tahirah Amatul-Wadud, Esq., uitvoerend directeur van de Massachusetts-afdeling van de Council on American-Islamic Relations (CAIR-MA), noemde de detentie van Ozturk een "ontvoering" en een aanval op academische vrijheid.

"Wij veroordelen ondubbelzinnig de ontvoering van een jonge moslim geleerde met hoofddoek door gemaskerde federale agenten in het volle daglicht," zei Amatul-Wadud.

"Deze verontrustende daad van repressie is een directe aanval op de vrijheid van meningsuiting en academische vrijheid. Inwoners van Massachusetts moeten het gevaarlijke precedent erkennen dat wordt geschapen—de federale overheid grijpt naar draconische tactieken om degenen die zich uitspreken tegen de medeplichtigheid van ons land aan Israëls genocide op het Palestijnse volk, het zwijgen op te leggen. We eisen de onmiddellijke en veilige vrijlating van Rumeysa Ozturk en volledige transparantie over haar detentie."

Ozturk werd dinsdagavond laat gearresteerd door de Amerikaanse immigratie- en douanedienst (ICE) nabij haar huis in Somerville, Massachusetts, terwijl ze op weg was naar een iftar-maaltijd om haar vasten te breken tijdens de islamitische vastenmaand Ramadan, aldus haar advocaat.

Haar detentie volgt op een campagne van Canary Mission, een pro-Israëlische website die pro-Palestijnse studenten en activisten op een zwarte lijst plaatst. In 2024 schreef Ozturk mee aan een opiniestuk in de krant van Tufts University, The Tufts Daily, waarin ze de universiteit opriep om wat zij beschreef als de Palestijnse genocide te erkennen en zich terug te trekken uit bedrijven met banden met Israël.

Een virale video legde de momenten van Ozturks arrestatie vast, waarin te zien is hoe gemaskerde personen haar in de boeien slaan, ondanks dat ze geen weerstand bood.

Repressie tegen pro-Palestijnse studenten

De detentie van Ozturk vindt plaats te midden van een bredere repressie door de regering-Trump tegen pro-Palestijnse studenten en academici.

Op 8 maart arresteerden de autoriteiten Mahmoud Khalil, een prominente Palestijnse activist en student aan Columbia University. Trump prees zijn arrestatie en noemde het de "eerste van velen."

Trump beschuldigde Khalil zonder bewijs van steun aan Hamas. Khalil ontkent banden met de verzetsgroep. Enkele dagen na Khalils arrestatie werd een andere pro-Palestijnse student, Badar Khan Suri, een Indiase onderzoeker aan Georgetown University, gearresteerd. Zijn advocaat verklaarde dat hij werd gearresteerd vanwege de Palestijnse identiteit van zijn vrouw.

Na de arrestatie van Suri richtten de autoriteiten zich op een andere pro-Palestijnse student, Momodou Taal, en vroegen hem zichzelf aan te geven. En op 25 maart verklaarde een andere pro-Palestijnse student van Columbia, Yunseo Chung, dat ze de regering-Trump aanklaagde nadat de autoriteiten meerdere keren haar woning bezochten om haar te arresteren.