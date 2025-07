Reddingswerkers in Texas hebben de klok rond gewerkt om tientallen vermiste personen, waaronder kinderen, te vinden die werden meegesleurd door plotselinge overstromingen. Deze overstromingen hebben minstens 82 mensen het leven gekost, terwijl meteorologen waarschuwen voor nieuwe wateroverlast.

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat hij waarschijnlijk vrijdag een bezoek zou brengen aan de zuidelijke staat.

De president wuifde zorgen weg dat de brede bezuinigingen van zijn regering op weersvoorspellingen en gerelateerde federale instanties lokale waarschuwingssystemen zouden hebben verzwakt. In plaats daarvan beschreef Trump de overstromingen als een 'ramp die eens in de 100 jaar voorkomt' en 'die niemand had verwacht'.

In Kerr County, centraal Texas, kwamen volgens sheriff Larry Leitha minstens 40 volwassenen en 28 kinderen om het leven, terwijl in nabijgelegen gebieden minstens tien mensen door overstromingen omkwamen.

"Vandaag zult u zien dat het dodental verder stijgt," waarschuwde Freeman Martin, hoofd openbare veiligheid in Texas, tijdens een persconferentie.

"In de hele staat, in alle gebieden die door de overstromingen zijn getroffen, zijn er 41 mensen als vermist opgegeven," zei gouverneur Greg Abbott van Texas.

Naarmate er steeds meer vragen rezen over waarom er niet eerder waarschuwingen waren gegeven of waarom mensen niet eerder waren geëvacueerd in het gebied dat populair is bij kampeerders, zei Trump dat de situatie een “opzet van Biden” was.

"Dat was niet onze opzet," zei Trump zondag tegen verslaggevers, eraan toevoegend dat hij "niet" van plan was meteorologen opnieuw aan te nemen toen hem werd gevraagd naar personeels- en budgetbeperkingen bij de National Weather Service (NWS).

Gevraagd of hij zijn plannen om het Federal Emergency Management Agency (FEMA) af te bouwen zou wijzigen, antwoordde hij: "FEMA is iets waar we later over kunnen praten." Trump, die eerder zei dat rampenbestrijding op staatsniveau zou moeten worden afgehandeld, ondertekende ook een grote rampverklaring waarmee middelen voor Texas werden vrijgemaakt.

Vermiste meisjes

In centraal Texas werden zo'n 17 helikopters ingezet bij de zoektocht naar vermiste personen, waaronder tien meisjes en een begeleider van een christelijk zomerkamp aan de rivier. Ongeveer 750 mensen verbleven daar toen de ramp toesloeg.

In een angstaanjagende demonstratie van de kracht van de natuur bereikte het door regen gezwollen water van de Guadalupe-rivier de boomtoppen en de daken van de hutten in Camp Mystic terwijl de meisjes daar vrijdagavond sliepen. Sommige hutten werden weggespoeld en er bleef een scène van verwoesting achter.

Dekens, teddyberen en andere bezittingen in het kamp waren bedekt met modder. Ramen in de hutten waren gebroken, vermoedelijk door de kracht van het water.

De National Weather Service (NWS) waarschuwde zondag dat langzaam bewegende onweersbuien nieuwe plotselinge overstromingen konden veroorzaken op de al verzadigde grond van centraal Texas.

Gouverneur Abbott waarschuwde dat zware regenval "kan leiden tot mogelijke plotselinge overstromingen" in Kerrville en omliggende gebieden, terwijl functionarissen mensen waarschuwden om uit de buurt te blijven van de gezwollen rivier en haar zijrivieren.

De overstromingen begonnen aan het begin van het lange weekend van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, toen er in enkele uren tijd een hoeveelheid regen viel die normaal gesproken in maanden valt, waarvan een groot deel 's nachts terwijl de mensen sliepen.

De Guadalupe steeg in slechts 45 minuten met ongeveer acht meter - meer dan een gebouw van twee verdiepingen.