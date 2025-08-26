Meer dan 200 voormalige EU-ambassadeurs en hoge functionarissen hebben Brussel dinsdag beschuldigd van het niet optreden tegen de situatie in Gaza, Palestina. Ze ondertekenden een gezamenlijke brief waarin ze de EU opriepen om meer druk uit te oefenen op Israël om een einde te maken aan de “brute oorlog” en de bezetting.

“Wij uiten onze diepe teleurstelling dat, in reactie op de verslechterende situatie in Gaza, er geen wezenlijke maatregelen zijn genomen door de EU om Israël onder druk te zetten om een einde te maken aan zijn brute oorlog, om essentiële humanitaire hulp door reguliere aanbieders te hervatten en om zijn illegale bezetting van zowel Gaza als de Westelijke Jordaanoever te ontmantelen,” schreven de ondertekenaars in de brief, die werd ingezien door de Ierse omroep RTE News.

Ze waarschuwden dat als de EU nalaat “een effectieve houding” aan te nemen, het initiatief zal worden overgelaten aan individuele lidstaten of “groepen van gelijkgestemde landen,” die niet de “volledige kracht van collectieve EU-actie” zouden hebben.

Illegale uitbreiding van nederzettingen