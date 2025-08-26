Meer dan 200 voormalige EU-ambassadeurs en hoge functionarissen hebben Brussel dinsdag beschuldigd van het niet optreden tegen de situatie in Gaza, Palestina. Ze ondertekenden een gezamenlijke brief waarin ze de EU opriepen om meer druk uit te oefenen op Israël om een einde te maken aan de “brute oorlog” en de bezetting.
“Wij uiten onze diepe teleurstelling dat, in reactie op de verslechterende situatie in Gaza, er geen wezenlijke maatregelen zijn genomen door de EU om Israël onder druk te zetten om een einde te maken aan zijn brute oorlog, om essentiële humanitaire hulp door reguliere aanbieders te hervatten en om zijn illegale bezetting van zowel Gaza als de Westelijke Jordaanoever te ontmantelen,” schreven de ondertekenaars in de brief, die werd ingezien door de Ierse omroep RTE News.
Ze waarschuwden dat als de EU nalaat “een effectieve houding” aan te nemen, het initiatief zal worden overgelaten aan individuele lidstaten of “groepen van gelijkgestemde landen,” die niet de “volledige kracht van collectieve EU-actie” zouden hebben.
Illegale uitbreiding van nederzettingen
De functionarissen uitten ook hun “ontzetting” dat, in de vier weken sinds hun vorige brief – ondertekend door 58 voormalige EU-ambassadeurs – er geen staakt-het-vuren is overeengekomen in Gaza. In plaats daarvan, merkten ze op, is Israël begonnen met het uitvoeren van plannen om Gaza-stad te bezetten.
De brief veroordeelde de plannen van de Israëlische regering om illegale nederzettingen uit te breiden in het bezette Oost-Jeruzalem. Dit werd omschreven als een “openlijk verklaard doel … om de lang bestaande tweestatenoplossing, gesteund door de overgrote meerderheid van VN-lidstaten en de EU, te saboteren.”
“Alsof dat nog niet erg genoeg was, bevestigde de Integrated Food Security Phase Classification (IPC) op 22 augustus dat er nu sprake is van een door mensen veroorzaakte hongersnood in dezelfde gebieden van Gaza, waarbij een half miljoen mensen daar worden geconfronteerd met honger, armoede en de dood,” voegde de brief eraan toe.
De brief was gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Raad Antonio Costa, de voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola, de EU-buitenlandchef Kaja Kallas, evenals de leiders en ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 lidstaten.