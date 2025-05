De Sociaal-Democratische Partij (SPD) heeft maandag haar ministers bekendgemaakt voor de nieuwe conservatief-linkse coalitieregering van Duitsland. De partij heeft zes vrouwen en drie mannen benoemd op belangrijke ministersposten.

SPD-medevoorzitter Lars Klingbeil zal in de nieuwe regering, onder leiding van de conservatieve Friedrich Merz, dienen als vicekanselier en minister van Financiën. Dit werd aangekondigd voorafgaand aan de ceremonie van ondertekening van het coalitieakkoord op maandag.

Boris Pistorius, momenteel de populairste politicus van Duitsland met een goedkeuringspercentage van 60 procent in recente peilingen, blijft aan als minister van Defensie – een functie die hij sinds 2023 bekleedt. Zijn herbenoeming volgt op brede waardering voor zijn leiderschap bij het moderniseren en herstructureren van de strijdkrachten.

De voormalige voorzitter van de Duitse Bondsdag, Bärbel Bas, wordt minister van Arbeid en Sociale Zaken. Reem Alabali-Radovan, die eerder minister van Integratie was, zal de nieuwe minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling worden. Stefanie Hubig, een ervaren jurist, wordt de nieuwe minister van Justitie, terwijl Carsten Schneider, voormalig regeringscommissaris voor Oost-Duitse zaken, de rol van minister van Milieu en Klimaatbescherming op zich zal nemen.

Ondanks een zwakke uitslag bij de vervroegde verkiezingen in februari, hebben de centrumlinkse Sociaal-Democraten belangrijke posities veiliggesteld in de aankomende coalitieregering. De conservatieve leider Friedrich Merz en zijn CDU/CSU-alliantie hebben vorige maand een coalitieakkoord gesloten met de SPD. De bestuursorganen en leden van beide partijen hebben de overeenkomst vorige week officieel goedgekeurd.

Na de ceremonie op maandag zal het parlement op dinsdag bijeenkomen om Merz te verkiezen als de nieuwe bondskanselier van Duitsland. Hij zal Olaf Scholz van de SPD opvolgen.

De Christendemocraten (CDU/CSU) behaalden 28,5 procent van de stemmen bij de vervroegde verkiezingen in februari, wat onvoldoende was voor een absolute meerderheid. Hoewel de Sociaal-Democraten hun laagste resultaat ooit behaalden met 16,4 procent, kwamen zij naar voren als een cruciale coalitiepartner. Samen zullen de partijen 328 zetels in het parlement hebben, ruim boven de drempel van 316 zetels die nodig is voor een regeringsmeerderheid.