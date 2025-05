Duizenden mensen verzamelden zich zaterdag op de National Mall in Washington en in andere steden in de Verenigde Staten om te protesteren tegen het beleid van Donald Trump. Het was de grootste protestactie sinds zijn terugkeer naar het presidentschap.

Een groot spandoek met de tekst "HANDS OFF!" hing over het podium van een openluchttheater, slechts een paar straten verwijderd van het Witte Huis. Demonstranten droegen borden met teksten als "Not My President!", "Fascism has Arrived", "Stop Evil" en "Hands Off Our Social Security."

Jane Ellen Saums, 66 jaar, zei dat ze geschokt was door hoe de regering-Trump de lang bestaande democratische instituties van Amerika ontmantelt.

"Het is enorm zorgwekkend om te zien wat er met onze regering gebeurt, en hoe alle checks and balances die zijn ingesteld volledig worden genegeerd – van het milieu tot persoonlijke rechten," zei de makelaar, die als Moeder Natuur verkleed naar het protest kwam, gehuld in klimop en met een wereldbol in haar handen.

In een tijd van groeiende wereldwijde onvrede over de Republikeinse president vonden er eerder al demonstraties plaats in internationale hoofdsteden zoals Parijs, Rome en Londen.

Een losse Amerikaanse coalitie van tientallen progressieve groepen, zoals MoveOn en Women's March, organiseerde "Hands Off"-evenementen in meer dan 1000 steden en dorpen, en in elk congresdistrict, aldus de organisatoren.

Het overkoepelende thema: de groeiende woede over wat de groep Indivisible "de brutaalste machtsgreep in de moderne geschiedenis" noemt, geleid door Trump, zijn adviseur Elon Musk "en hun miljardairsvrienden."

Trump heeft veel Amerikanen boos gemaakt door agressief de overheid te verkleinen, zijn conservatieve waarden op te leggen en zelfs bevriende landen onder druk te zetten over handelsvoorwaarden – wat heeft geleid tot dalende aandelenmarkten.

"Trump, Musk en hun miljardairsvrienden voeren een totale aanval uit op onze regering, onze economie en onze basisrechten – mogelijk gemaakt door het Congres bij elke stap," aldus Indivisible op hun website.

Veel Democraten zijn woedend dat hun partij, die in de minderheid is in zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, zo machteloos lijkt om weerstand te bieden tegen Trumps acties.

Een slapende reus ontwaakt?

Meer dan 5000 mensen verzamelden zich slechts enkele straten van het Witte Huis op de National Mall in Washington, waar prominente Democraten zoals afgevaardigde Jamie Raskin zouden spreken.

"Ze hebben een slapende reus wakker gemaakt, en ze hebben nog niets gezien," zei activist Graylan Hagler, 71 jaar, tegen de menigte. "We zullen niet gaan zitten, we zullen niet stil zijn, en we zullen niet verdwijnen."

Tegelijkertijd was er in Washington ook een Mars voor Palestina gepland.

De demonstraties van zaterdag zouden een graadmeter kunnen zijn voor hoe sterk de gevoelens van de kiezers zijn.

Een Women's March-protest kort na Trumps eerste verkiezing in 2016 trok naar schatting een half miljoen mensen naar Washington; de verwachtingen voor de opkomst van zaterdag waren aanzienlijk lager.

Terwijl Trump doorgaat met het agressief opschudden van Washington en daarbuiten, is zijn goedkeuringsscore volgens recente peilingen gedaald tot het laagste punt sinds zijn aantreden.

Maar ondanks de wereldwijde weerstand tegen zijn ingrijpende invoering van tarieven en de groeiende onvrede van veel Amerikanen, heeft het Witte Huis de protesten afgedaan en heeft de Republikeinse president geen tekenen van toegeven getoond.

"Mijn beleid zal nooit veranderen," zei hij vrijdag.