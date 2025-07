Tyrkia har fordømt Israels fortsatte militære aggresjon mot Syria, og advarer om at det direkte hindrer landets vei til stabilitet og gjenoppbygging etter mer enn et tiår med konflikt.

«Etter 14 år med lidelse har det syriske folk nå en sjanse for fred og stabilitet,» sa Tyrkias FN-utsending Ahmet Yildiz til FNs sikkerhetsråd torsdag.

«Til tross for mange utfordringer har de tatt raske skritt mot dette målet. De har oppnådd bemerkelsesverdig fremgang på syv måneder,» sa han, og understreket at Syrias ledelse er forpliktet til en inkluderende politisk overgang og nasjonal forsoning gjennom bredt engasjement med ulike sektorer i samfunnet.

Yildiz understreket at Tyrkia konsekvent har støttet Syrias gjenoppbyggings- og fredsprosess, og bemerket økende internasjonal enighet til fordel for disse bestrebelsene.

Han advarte imidlertid om at Israels «ubarmhjertige angrep» siden 8. desember har som mål å forstyrre dette momentumet.

«Israels pågående aggresjon undergraver direkte Syrias gjenoppbyggingsarbeid på grunnlag av sosial samhørighet,» sa han, og bemerket at israelske «intervensjoner og provoserende uttalelser truer landets suverenitet og territorielle integritet.»

«Disse angrepene rettet mot Syrias presidentpalass og forsvarsdepartement har tydelig vist at Israel ikke er interessert i fred og stabilitet i Syria eller regionen,» la Yildiz til.

Han oppfordret alle medlemsland til å avvise israelsk aggresjon, og advarte om at Israels «angrep destabiliserer regionen og øker sivile tap og fordrivelse.»

«Det er også bekymringsfullt at omfanget og det geografiske omfanget av disse angrepene har overgått de som tidligere var rettet mot det falne regimet,» sa han.

Han understreket behovet for å respektere Syrias suverenitet og opprettholde avtalen om adskillelse av styrker fra 1974, og konkluderte med at «det er det internasjonale samfunnets plikt å demonstrere at syrere ikke vil gå denne veien alene.»

Sammenstøt i Sweida, israelske angrep

13. juli brøt det ut mindre sammenstøt mellom beduin-arabiske stammer og væpnede drusiske grupper i Sweida-provinsen.

Dusiner av soldater ble drept i angrep fra drusiske grupper mot sikkerhetsstyrker som var utplassert i området.

Etter at sammenstøtene eskalerte, ble det oppnådd en våpenhvile mellom partene.

Våpenhvilen ble brutt kort tid etter, og den israelske hæren gjennomførte angrep rettet mot syriske sikkerhetsstyrker.

Sent torsdag angrep Israel utkanten av Sweida.

Lokale rapporter hevdet at landsbyen Walga, i Sweidas landskap, var spesifikt målrettet, og at det var dødsfall og skader blant lokale beduin-innbyggere.

16. juli angrep det israelske luftforsvaret det syriske presidentpalasset, generalstabens hovedkvarter og forsvarsdepartementet i hovedstaden Damaskus.

Samme dag ble det gjenopprettet en våpenhvile mellom regjeringen og lokale grupper i Sweida, mens israelske krigsfly gjennomførte angrep mot Damaskus og Daraa.

Siden sikkerhetsstyrkene har trukket seg ut av Sweida, anslås det at hundrevis har blitt drept i kampene og de israelske angrepene.

Tidligere torsdag bekreftet Tyrkia og ti arabiske land sin støtte til Syrias enhet, suverenitet og territorielle integritet, og fordømte gjentatte israelske angrep på dets territorium.

I en felles uttalelse fra det saudiarabiske utenriksdepartementet uttrykte utenriksministrene fra Tyrkia, Jordan, De forente arabiske emirater, Bahrain, Saudi-Arabia, Irak, Oman, Qatar, Kuwait, Libanon og Egypt motstand mot all utenlandsk innblanding i Syrias indre anliggender.

Ministrene ønsket velkommen den nylige våpenhvilen i Sweida og etterlyste full implementering av den, og beskrev avtalen som avgjørende for å bevare Syrias enhet, beskytte sivile og gjenopprette rettsstaten.