Den japanske forsvarsministeren i Tyrkia med blikket rettet mot en drone-avtale verdt 1,4 milliarder dollar og sterkere bånd
Gen Nakatani's besøk i Ankara og Istanbul signaliserer Tokyos voksende interesse for tyrkiskproduserte droner, da de to allierte blir enige om å dype samarbeidet i forsvarsindustrien og teknologi.
Baykar-sjefene Selçuk og Haluk Bayraktar orienterte den japanske delegasjonen om selskapets virksomhet. (Foto: AA) / AA
August 21, 2025

Den japanske forsvarsministeren Gen Nakatani sitt offisielle besøk til Tyrkia denne uken markerte en milepæl i forsvarssamarbeidet mellom Ankara og Tokyo, med dronanskaffelse som et sentralt tema ved siden av bredere samarbeid innen forsvarsindustrien.

På tirsdag møtte Nakatani sin tyrkiske motpart Yasar Guler i Ankara, og ble dermed den første japanske forsvarsministeren som besøker Tyrkia. De to ministrene holdt samtaler som varte i over 90 minutter, hvor de ble enige om å styrke det bilaterale forsvarssamarbeidet og starte konsultasjoner mellom høytstående forsvarstjenestemenn for å utforske felles muligheter innen utstyr og teknologi.

“I lys av dagens skiftende globale sikkerhetsmiljø, vil jeg understreke at vi er klare til å gjøre alt vi kan for å videreutvikle vårt samarbeid med våre japanske venner, spesielt innen forsvarsindustri og militære relasjoner,” uttalte Güler i et innlegg på sosiale medier etter møtet.

Besøk til Tyrkias ledende droneprodusenter

Som en del av programmet besøkte Nakatani også Turkish Aerospace Industries (TUSAS), og på onsdag tok han turen til Baykar, Tyrkias ledende droneprodusent. I Istanbul fikk den japanske delegasjonen en orientering om selskapets aktiviteter av Baykars styreleder Selcuk Bayraktar og administrerende direktør Haluk Bayraktar, med Tyrkias forsvarsindustrisekretær Haluk Gorgun også til stede.

“Det var en glede å være vertskap for Hans Eksellense,” uttalte Baykar i et innlegg på den tyrkiske sosiale medieplattformen NSosyal, hvor de delte bilder fra besøket.

Mulig dronanskaffelse?

Japanske medier har rapportert at Tokyo planlegger å sette av 200 milliarder yen (omtrent 1,4 milliarder dollar) fra sitt budsjett for 2026 for å fremskynde anskaffelsen av ubemannede luftfartøy. Droneinvesteringer er en nøkkelkomponent i Japans rekordhøye forsvarsbudsjett på 8,8 billioner yen, med planer om å integrere luft-, sjø- og undervannsdroner i Selvforsvarsstyrkene innen 2027.

Mens Tokyo også vurderer anskaffelsesmuligheter fra USA og Australia, har Baykars kampprøvde droner vekket spesiell interesse, ifølge The Japan Times.

Nakatanis besøk, som inkluderer ytterligere møter med tyrkiske forsvarsselskaper, signaliserer Japans intensjon om å posisjonere tyrkiskproduserte UAV-er i sin voksende forsvarsportefølje – et skritt som kan løfte bilaterale bånd fra tradisjonelt vennskap til strategisk forsvarspartnerskap.

