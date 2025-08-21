Den japanske forsvarsministeren Gen Nakatani sitt offisielle besøk til Tyrkia denne uken markerte en milepæl i forsvarssamarbeidet mellom Ankara og Tokyo, med dronanskaffelse som et sentralt tema ved siden av bredere samarbeid innen forsvarsindustrien.

På tirsdag møtte Nakatani sin tyrkiske motpart Yasar Guler i Ankara, og ble dermed den første japanske forsvarsministeren som besøker Tyrkia. De to ministrene holdt samtaler som varte i over 90 minutter, hvor de ble enige om å styrke det bilaterale forsvarssamarbeidet og starte konsultasjoner mellom høytstående forsvarstjenestemenn for å utforske felles muligheter innen utstyr og teknologi.

“I lys av dagens skiftende globale sikkerhetsmiljø, vil jeg understreke at vi er klare til å gjøre alt vi kan for å videreutvikle vårt samarbeid med våre japanske venner, spesielt innen forsvarsindustri og militære relasjoner,” uttalte Güler i et innlegg på sosiale medier etter møtet.

Besøk til Tyrkias ledende droneprodusenter

Som en del av programmet besøkte Nakatani også Turkish Aerospace Industries (TUSAS), og på onsdag tok han turen til Baykar, Tyrkias ledende droneprodusent. I Istanbul fikk den japanske delegasjonen en orientering om selskapets aktiviteter av Baykars styreleder Selcuk Bayraktar og administrerende direktør Haluk Bayraktar, med Tyrkias forsvarsindustrisekretær Haluk Gorgun også til stede.