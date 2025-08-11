KRIG I GAZA
Mohamed Salah kritiserer UEFA for hyllest til «Palestinske Pelé»
Liverpool-spissen Mohamed Salah har kritisert UEFA for deres hyllest til avdøde Suleiman Al-Obeid, kjent som «Palestinske Pelé», etter at Europas fotballforbund unnlot å nevne at han ble drept av Israel mens han ventet på humanitær hjelp i Palestina.
August 11, 2025

I et kort innlegg på X 9. august kalte UEFA den tidligere landslagsspilleren «et talent som ga håp til utallige barn, selv i de mørkeste tider.»

Salah svarte på tweeten: «Kan dere fortelle oss hvordan han døde, hvor og hvorfor?»
Palestinas fotballforbund opplyste at Al-Obeid, 41 år, ble drept i et israelsk angrep rettet mot sivile som ventet på humanitær hjelp i det sørlige Gaza.
Al-Obeid, født i Gaza og far til fem, regnes som en av de lyseste stjernene i palestinsk fotballhistorie. Han spilte 24 offisielle landskamper og scoret to mål.
Ifølge palestinske tjenestemenn har Israel drept over 800 palestinske idrettsutøvere siden 7. oktober 2023.

