Salah svarte på tweeten: «Kan dere fortelle oss hvordan han døde, hvor og hvorfor?»

Palestinas fotballforbund opplyste at Al-Obeid, 41 år, ble drept i et israelsk angrep rettet mot sivile som ventet på humanitær hjelp i det sørlige Gaza.

Al-Obeid, født i Gaza og far til fem, regnes som en av de lyseste stjernene i palestinsk fotballhistorie. Han spilte 24 offisielle landskamper og scoret to mål.

Ifølge palestinske tjenestemenn har Israel drept over 800 palestinske idrettsutøvere siden 7. oktober 2023.