August 11, 2025
I et kort innlegg på X 9. august kalte UEFA den tidligere landslagsspilleren «et talent som ga håp til utallige barn, selv i de mørkeste tider.»
Salah svarte på tweeten: «Kan dere fortelle oss hvordan han døde, hvor og hvorfor?»
Palestinas fotballforbund opplyste at Al-Obeid, 41 år, ble drept i et israelsk angrep rettet mot sivile som ventet på humanitær hjelp i det sørlige Gaza.
Al-Obeid, født i Gaza og far til fem, regnes som en av de lyseste stjernene i palestinsk fotballhistorie. Han spilte 24 offisielle landskamper og scoret to mål.
Ifølge palestinske tjenestemenn har Israel drept over 800 palestinske idrettsutøvere siden 7. oktober 2023.