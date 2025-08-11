Hundretusenvis av demonstranter i Tyrkia og europeiske land har holdt demonstrasjoner og marsjer i solidaritet med de beleirede palestinerne i Gaza, og krevd en slutt på Israels angrep på enklaven.

Titusenvis av pro-palestinske demonstranter samlet seg lørdag kveld på Beyazit-plassen i Istanbul etter kveldsbønnen for å uttrykke sin motstand mot Israels pågående folkemord og tvungne sulting i Gaza.

Demonstrasjonen, som inkluderte både ikke-statlige organisasjoner og mange medlemmer av offentligheten, fortsatte med en marsj mot den historiske Ayasofya-moskeen.

I Storbritannia tok folk til gatene i London lørdag for å protestere mot angrepene og kreve en umiddelbar våpenhvile som en del av den 30. Nasjonale Marsjen for Palestina.

Hundretusenvis marsjerte mot statsministerens kontor fra Russell Square under temaet: "Stopp sultingen av Gaza."

Palestine Solidarity Campaign (PSC), en av arrangørene av landsdekkende pro-palestinske demonstrasjoner, skrev på X før protesten at Israel sulter palestinerne i Gaza til døde. "Vår regjering må handle for å stoppe Israels folkemord," bemerket de.

Med palestinske flagg ropte folkemengden slagord, inkludert kritikk av den britiske regjeringen "for å være medskyldig" i folkemordet.

I Sverige og Nederland

Hundrevis av mennesker protesterte i Stockholm mot Israels planer om å okkupere Gaza.

Protestantene samlet seg i Odenplan-området med forskjellige plakater som fordømte israelske angrep og USAs støtte til Israel.

Demonstrantene marsjerte senere mot Utenriksdepartementet.

Israels krigskabinett godkjente statsminister Benjamin Netanyahus bredt motarbeidede okkuperingsplaner tidlig fredag.

Mange gikk også ut i gatene i Amsterdam for å protestere mot planen og vestlig støtte til Israel.

Demonstrasjonen krevde umiddelbar, ubegrenset hjelpelevering til Gaza.