Hundretusenvis av demonstranter i Tyrkia og europeiske land har holdt demonstrasjoner og marsjer i solidaritet med de beleirede palestinerne i Gaza, og krevd en slutt på Israels angrep på enklaven.
Titusenvis av pro-palestinske demonstranter samlet seg lørdag kveld på Beyazit-plassen i Istanbul etter kveldsbønnen for å uttrykke sin motstand mot Israels pågående folkemord og tvungne sulting i Gaza.
Demonstrasjonen, som inkluderte både ikke-statlige organisasjoner og mange medlemmer av offentligheten, fortsatte med en marsj mot den historiske Ayasofya-moskeen.
I Storbritannia tok folk til gatene i London lørdag for å protestere mot angrepene og kreve en umiddelbar våpenhvile som en del av den 30. Nasjonale Marsjen for Palestina.
Hundretusenvis marsjerte mot statsministerens kontor fra Russell Square under temaet: "Stopp sultingen av Gaza."
Palestine Solidarity Campaign (PSC), en av arrangørene av landsdekkende pro-palestinske demonstrasjoner, skrev på X før protesten at Israel sulter palestinerne i Gaza til døde. "Vår regjering må handle for å stoppe Israels folkemord," bemerket de.
Med palestinske flagg ropte folkemengden slagord, inkludert kritikk av den britiske regjeringen "for å være medskyldig" i folkemordet.
I Sverige og Nederland
Hundrevis av mennesker protesterte i Stockholm mot Israels planer om å okkupere Gaza.
Protestantene samlet seg i Odenplan-området med forskjellige plakater som fordømte israelske angrep og USAs støtte til Israel.
Demonstrantene marsjerte senere mot Utenriksdepartementet.
Israels krigskabinett godkjente statsminister Benjamin Netanyahus bredt motarbeidede okkuperingsplaner tidlig fredag.
Mange gikk også ut i gatene i Amsterdam for å protestere mot planen og vestlig støtte til Israel.
Demonstrasjonen krevde umiddelbar, ubegrenset hjelpelevering til Gaza.
I Spania og Sveits
Ble det holdt flere pro-palestinske demonstrasjoner, inkludert i Madrid, for å protestere mot israelske angrep og sulting i Gaza.
Med palestinske flagg ropte demonstrantene "Stopp folkemordet" under demonstrasjonen i Madrid. Noen slo på gryter og panner for å protestere mot sulten i den beleirede palestinske enklaven.
Tusenvis samlet seg i Jardin Anglais i Genève for å protestere mot den tvungne sultingen og de tilknyttede dødsfallene i Gaza som følge av den israelske blokaden.
Folkemengden arrangerte en sit-in under demonstrasjonen mens de protesterte mot israelske angrep ved å rope på engelsk, fransk og arabisk. Med palestinske flagg slo demonstrantene på gryter og panner for å øke bevisstheten om sulten i Gaza.
Folkemengden krevde også en slutt på internasjonal støtte til Israels undertrykkelse av palestinerne.
Israels folkemord i Gaza
har drept over 61 300 palestinere, hovedsakelig kvinner og barn, så langt i den blokkerte enklaven siden 2023.
Omtrent 11 000 palestinere fryktes begravet under ruinene av ødelagte hjem, ifølge Palestinas offisielle nyhetsbyrå WAFA.
Eksperter hevder imidlertid at det faktiske dødstallet er betydelig høyere enn det Gaza-myndighetene har rapportert, og anslår at det kan være rundt 200 000.
Gjennom folkemordet har Israel redusert mesteparten av den blokkerte enklaven til ruiner og praktisk talt fordrevet hele befolkningen.
I november i fjor utstedte Den internasjonale straffedomstolen arrestordrer for Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Gaza.
Israel står også overfor en folkemordssak ved Den internasjonale domstolen for sin krig mot enklaven.