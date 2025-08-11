New Zealand vurderer å anerkjenne en palestinsk stat, sa utenriksminister Winston Peters mandag.
Statsminister Christopher Luxons regjering vil ta en formell beslutning i september og presentere regjeringens tilnærming under FNs lederuke, uttalte han.
Flere land, inkludert Australia, Storbritannia og Canada, har kunngjort de siste ukene at de vil anerkjenne en palestinsk stat under FNs generalforsamling i september.
Peters sa at selv om noen av New Zealands nære partnere har valgt å anerkjenne en palestinsk stat, har New Zealand en uavhengig utenrikspolitikk.
"Vi har til hensikt å vurdere saken nøye og deretter handle i tråd med New Zealands prinsipper, verdier og nasjonale interesser," sa Peters i en uttalelse.
Regjeringen må vurdere om det er gjort tilstrekkelig fremgang mot at de palestinske områdene blir en levedyktig og legitim stat for at New Zealand skal kunne gi anerkjennelse.
"New Zealand har vært tydelig i lang tid på at vår anerkjennelse av en palestinsk stat er et spørsmål om når, ikke om," la Peters til.
Kunngjøringen kommer samtidig som Australias statsminister Anthony Albanese uttalte at hans land vil anerkjenne en palestinsk stat under FNs generalforsamling i september.
"Australia vil anerkjenne det palestinske folkets rett til en egen stat," sa han til journalister, og la til at dette er den eneste måten å oppnå varig fred på.
"Det finnes et øyeblikk av mulighet her, og Australia vil samarbeide med det internasjonale samfunnet for å gripe det," sa han til pressen.
