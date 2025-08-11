New Zealand vurderer å anerkjenne en palestinsk stat, sa utenriksminister Winston Peters mandag.

Statsminister Christopher Luxons regjering vil ta en formell beslutning i september og presentere regjeringens tilnærming under FNs lederuke, uttalte han.

Flere land, inkludert Australia, Storbritannia og Canada, har kunngjort de siste ukene at de vil anerkjenne en palestinsk stat under FNs generalforsamling i september.

Peters sa at selv om noen av New Zealands nære partnere har valgt å anerkjenne en palestinsk stat, har New Zealand en uavhengig utenrikspolitikk.

"Vi har til hensikt å vurdere saken nøye og deretter handle i tråd med New Zealands prinsipper, verdier og nasjonale interesser," sa Peters i en uttalelse.

Regjeringen må vurdere om det er gjort tilstrekkelig fremgang mot at de palestinske områdene blir en levedyktig og legitim stat for at New Zealand skal kunne gi anerkjennelse.