KRIG I GAZA
2 min lesing
New Zealand vurderer anerkjennelse av den palestinske staten, sier utenriksministeren
Avgjørelsen forventes å bli formalisert i september, etter Australias løfte og lignende forpliktelser fra Storbritannia, Canada og andre land forut for FNs generalforsamling.
New Zealand vurderer anerkjennelse av den palestinske staten, sier utenriksministeren
Dette skjer samtidig som Australia sier de vil anerkjenne en palestinsk stat på FNs generalforsamling i september. / AP
August 11, 2025

New Zealand vurderer å anerkjenne en palestinsk stat, sa utenriksminister Winston Peters mandag.

Statsminister Christopher Luxons regjering vil ta en formell beslutning i september og presentere regjeringens tilnærming under FNs lederuke, uttalte han.

Flere land, inkludert Australia, Storbritannia og Canada, har kunngjort de siste ukene at de vil anerkjenne en palestinsk stat under FNs generalforsamling i september.

Peters sa at selv om noen av New Zealands nære partnere har valgt å anerkjenne en palestinsk stat, har New Zealand en uavhengig utenrikspolitikk.

"Vi har til hensikt å vurdere saken nøye og deretter handle i tråd med New Zealands prinsipper, verdier og nasjonale interesser," sa Peters i en uttalelse.

Regjeringen må vurdere om det er gjort tilstrekkelig fremgang mot at de palestinske områdene blir en levedyktig og legitim stat for at New Zealand skal kunne gi anerkjennelse.

Anbefalt

"New Zealand har vært tydelig i lang tid på at vår anerkjennelse av en palestinsk stat er et spørsmål om når, ikke om," la Peters til.

Kunngjøringen kommer samtidig som Australias statsminister Anthony Albanese uttalte at hans land vil anerkjenne en palestinsk stat under FNs generalforsamling i september.

"Australia vil anerkjenne det palestinske folkets rett til en egen stat," sa han til journalister, og la til at dette er den eneste måten å oppnå varig fred på.

"Det finnes et øyeblikk av mulighet her, og Australia vil samarbeide med det internasjonale samfunnet for å gripe det," sa han til pressen.

Flere land, inkludert Frankrike, Storbritannia og Canada, har kunngjort planer om å anerkjenne palestinsk statsskap siden 7. oktober 2023.

Utforsk
Oljepriser stiger etter at Teheran vurderer å stenge Hormuzstredet
Den tyrkiske presidenten fordømmer 'avskyelig' kirkeangrepet i Damaskus og lover solidaritet med Syria
New York City på 'forhøyet' beredskap på grunn av bekymringer for gjengjeldelse etter USA's angrep på Iran
Nigerias flomofre sørger over savnede kropper mens dødstallet stagnerer
6 tyrkiske universiteter kommer inn i topp 500 i QS 2026 World University Rankings
Tyrkias Erdogan advarer om at Israels krig kan utløse en migrasjonsbølge og atomfare
EU sier at de har mottatt 'stor støtte' fra Tyrkia for å evakuere borgere ut av Teheran
Millioner av innvandrere oppgir diskriminering og rasisme som grunner til å forlate Tyskland: rapport
Tyrkia vil aldri glemme den azerbaijanske befolkningens solidaritet etter jordskjelvene: Erdogan
Trump forlenger TikTok-forbudsfrist til september
Israel angriper Imam Hussein-universitetet i Teheran
Våpenhvilen mellom India og Pakistan ble oppnådd gjennom militære samtaler, ikke amerikansk megling: Modi forteller Trump
Israel står overfor en mangel på mottakere midt i spenningen med Iran: En amerikansk tjenestemann forteller WSJ
Frykter spredning, Pakistan overvåker konflikten mellom Iran og Israel tett
Tyrkias president støtter Irans rett til selvforsvar midt i konflikten med Israel
Ta en sniktitt på TRT Global. Del din tilbakemelding!
Contact us