Den drepte Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif, som ble drept av Israel i et angrep på et telt for journalister i Gaza by, etterlot seg et følelsesladet testamente og en siste beskjed. I denne oppfordret han verden til ikke å glemme det beleirede Gaza og det palestinske folket.

I sitt testamente, som ble delt på hans sosiale mediekontoer etter attentatet på søndag, skrev al-Sharif at han hadde gitt «all innsats og all min styrke for å være en støtte og en stemme for mitt folk.»

«Mitt håp var at Allah ville forlenge mitt liv slik at jeg kunne vende tilbake med min familie og mine kjære til vår opprinnelige by, okkuperte Asqalan (Al-Majdal). Men Allahs vilje kom først, og Hans bestemmelse er endelig,» sa al-Sharif.

«Jeg har levd gjennom smerte i alle dens detaljer, smakt lidelse og tap mange ganger, men jeg nølte aldri med å formidle sannheten som den er, uten forvrengning eller forfalskning.»

Al-Sharif etterlot seg en familie på fire: sin mor, sin kone og sine to barn. Han ba om at familien hans skulle bli tatt vare på, spesielt datteren og sønnen, etter hans død.

«Jeg ber dere om å stå ved deres side, være deres støtte etter Allah Den Allmektige. Hvis jeg dør, dør jeg trofast mot mine prinsipper,» sa han.

‘Ikke glem Gaza’

Al-Sharif oppfordret også alle til å stå sammen med Palestina og dets folk, spesielt «uskyldige barn.» Han ba alle om ikke å forbli tause og være broene som vil føre til frigjøringen av Palestina.

«Jeg betror dere Palestina – kronjuvelen i den muslimske verden, hjerteslaget til enhver fri person i denne verden. Jeg betror dere dets folk, dets undertrykte og uskyldige barn som aldri fikk tid til å drømme eller leve i trygghet og fred,» sa den drepte journalisten.