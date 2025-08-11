KRIG I GAZA
3 min lesing
«Ikke glem Gaza»: Den drepte Al Jazeera-journalistens siste melding oppfordrer verden til å stå sammen med Palestina
Anas al-Sharif oppfordrer verden til ikke å forbli tause og være broene som vil føre til frigjøringen av Palestina.
«Ikke glem Gaza»: Den drepte Al Jazeera-journalistens siste melding oppfordrer verden til å stå sammen med Palestina
Et uskarpt bilde av al-Sharifs levninger etter Israels angrep i Gaza by / AA
August 11, 2025

Den drepte Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif, som ble drept av Israel i et angrep på et telt for journalister i Gaza by, etterlot seg et følelsesladet testamente og en siste beskjed. I denne oppfordret han verden til ikke å glemme det beleirede Gaza og det palestinske folket.

I sitt testamente, som ble delt på hans sosiale mediekontoer etter attentatet på søndag, skrev al-Sharif at han hadde gitt «all innsats og all min styrke for å være en støtte og en stemme for mitt folk.»

«Mitt håp var at Allah ville forlenge mitt liv slik at jeg kunne vende tilbake med min familie og mine kjære til vår opprinnelige by, okkuperte Asqalan (Al-Majdal). Men Allahs vilje kom først, og Hans bestemmelse er endelig,» sa al-Sharif.

«Jeg har levd gjennom smerte i alle dens detaljer, smakt lidelse og tap mange ganger, men jeg nølte aldri med å formidle sannheten som den er, uten forvrengning eller forfalskning.»

Al-Sharif etterlot seg en familie på fire: sin mor, sin kone og sine to barn. Han ba om at familien hans skulle bli tatt vare på, spesielt datteren og sønnen, etter hans død.

«Jeg ber dere om å stå ved deres side, være deres støtte etter Allah Den Allmektige. Hvis jeg dør, dør jeg trofast mot mine prinsipper,» sa han.

‘Ikke glem Gaza’

Al-Sharif oppfordret også alle til å stå sammen med Palestina og dets folk, spesielt «uskyldige barn.» Han ba alle om ikke å forbli tause og være broene som vil føre til frigjøringen av Palestina.

«Jeg betror dere Palestina – kronjuvelen i den muslimske verden, hjerteslaget til enhver fri person i denne verden. Jeg betror dere dets folk, dets undertrykte og uskyldige barn som aldri fikk tid til å drømme eller leve i trygghet og fred,» sa den drepte journalisten.

Anbefalt

«Jeg ber dere om ikke å la lenker stilne dere, eller grenser holde dere tilbake. Vær broer mot frigjøringen av landet og dets folk, til solen av verdighet og frihet stiger over vårt stjålne hjemland,» la han til.

Han ba også Allah i sitt testamente om å akseptere ham blant martyrene og tilgi hans synder.

«Ikke glem Gaza… Og ikke glem meg i deres oppriktige bønner om tilgivelse og aksept,» avsluttet han sitt testamente med å si.

Folkemord mot journalister

Al-Sharif var en av fem journalister som Israel drepte i sitt angrep på søndag.

De andre drepte journalistene inkluderer Mohamed Qraiqea, Ibrahim Dahir, Moumin Alaywa og Mohammed Noufal.

Gaza Media Office kunngjorde i en uttalelse at antallet journalister drept siden starten av Israels folkemord i Gaza 7. oktober 2023 har steget til 237, etter drapet på de fem journalistene.

Israel har blokkert internasjonale journalister fra å komme inn i Gaza for å undertrykke sannheten om folkemordet de utfører mot palestinerne.

Det siste drapet på en journalist i Gaza før drapet på Al Jazeera-journalistene på søndag var i slutten av juli, etter at Israel drepte fotojournalist Adam Abu Harbid.

Utforsk
Oljepriser stiger etter at Teheran vurderer å stenge Hormuzstredet
Den tyrkiske presidenten fordømmer 'avskyelig' kirkeangrepet i Damaskus og lover solidaritet med Syria
New York City på 'forhøyet' beredskap på grunn av bekymringer for gjengjeldelse etter USA's angrep på Iran
Nigerias flomofre sørger over savnede kropper mens dødstallet stagnerer
6 tyrkiske universiteter kommer inn i topp 500 i QS 2026 World University Rankings
Tyrkias Erdogan advarer om at Israels krig kan utløse en migrasjonsbølge og atomfare
EU sier at de har mottatt 'stor støtte' fra Tyrkia for å evakuere borgere ut av Teheran
Millioner av innvandrere oppgir diskriminering og rasisme som grunner til å forlate Tyskland: rapport
Tyrkia vil aldri glemme den azerbaijanske befolkningens solidaritet etter jordskjelvene: Erdogan
Trump forlenger TikTok-forbudsfrist til september
Israel angriper Imam Hussein-universitetet i Teheran
Våpenhvilen mellom India og Pakistan ble oppnådd gjennom militære samtaler, ikke amerikansk megling: Modi forteller Trump
Israel står overfor en mangel på mottakere midt i spenningen med Iran: En amerikansk tjenestemann forteller WSJ
Frykter spredning, Pakistan overvåker konflikten mellom Iran og Israel tett
Tyrkias president støtter Irans rett til selvforsvar midt i konflikten med Israel
Ta en sniktitt på TRT Global. Del din tilbakemelding!
Contact us