Studien peker på at bruken av KI øker i takt med at bransjen forsøker å kutte kostnader etter en periode med rekordmange oppsigelser.

De fleste deltakerne i undersøkelsen, publisert mandag, svarte at KI hjelper til med å ta over tunge og repetitive oppgaver, slik at utviklerne kan bruke mer tid på kreative prosesser.

Spillutgivere ser kunstig intelligens som et middel til å møte utfordringer knyttet til stadig høyere utviklingskostnader og lengre produksjonstider – drevet fram av økende publikumsforventninger og hard konkurranse.

Studien ble utført av Google og The Harris Poll, og omfattet 615 utviklere i USA, Sør-Korea, Norge, Finland og Sverige i slutten av juni og begynnelsen av juli. Rundt 44 % oppga at de bruker KI-agenter til å optimalisere innhold og raskt behandle tekst, tale, kode, lyd og video – noe som gir større selvstendighet og beslutningskraft.