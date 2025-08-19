FORETNING & TEKNOLOGI
Nesten 90 % av spillutviklere bruker KI-agenter, viser Google-studie
18. august (Reuters) – Ifølge en undersøkelse gjennomført av Google Cloud benytter 87 % av spillutviklere kunstig intelligens til å effektivisere og automatisere arbeidsoppgaver.
Folk spiller nettspill på en internettkafé i Fuyang, Anhui-provinsen, Kina, 20. august 2018. REUTERS/Stringer/Arkivfoto
Studien peker på at bruken av KI øker i takt med at bransjen forsøker å kutte kostnader etter en periode med rekordmange oppsigelser.

De fleste deltakerne i undersøkelsen, publisert mandag, svarte at KI hjelper til med å ta over tunge og repetitive oppgaver, slik at utviklerne kan bruke mer tid på kreative prosesser.

Spillutgivere ser kunstig intelligens som et middel til å møte utfordringer knyttet til stadig høyere utviklingskostnader og lengre produksjonstider – drevet fram av økende publikumsforventninger og hard konkurranse.

Studien ble utført av Google og The Harris Poll, og omfattet 615 utviklere i USA, Sør-Korea, Norge, Finland og Sverige i slutten av juni og begynnelsen av juli. Rundt 44 % oppga at de bruker KI-agenter til å optimalisere innhold og raskt behandle tekst, tale, kode, lyd og video – noe som gir større selvstendighet og beslutningskraft.

Likevel er KI i spillindustrien et kontroversielt tema. Mange frykter tap av arbeidsplasser, konflikter rundt opphavsrett og press på lønninger. I fjor gikk stemmeskuespillere i spillbransjen til streik nettopp på grunn av uenighet om KI og lønn, samtidig som flere studioer ble lagt ned og over 10 000 ansatte mistet jobben.

Bransjen ventes likevel å få et løft i år og neste år, med nye konsoller og storspill som kan øke omsetningen. Ifølge undersøkelsen forventer 94 % av utviklerne at KI vil bidra til å redusere kostnadene på sikt. Samtidig sier omtrent én av fire at det er vanskelig å beregne den faktiske gevinsten, og mange peker på at kostnadene ved å integrere teknologien fortsatt er høye.

Rundt 63 % uttrykte også bekymring for eierskap til data og uklare juridiske rammer for hvem som egentlig eier innhold generert av KI.

KILDE:REUTERS
