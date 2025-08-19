Studien peker på at bruken av KI øker i takt med at bransjen forsøker å kutte kostnader etter en periode med rekordmange oppsigelser.
De fleste deltakerne i undersøkelsen, publisert mandag, svarte at KI hjelper til med å ta over tunge og repetitive oppgaver, slik at utviklerne kan bruke mer tid på kreative prosesser.
Spillutgivere ser kunstig intelligens som et middel til å møte utfordringer knyttet til stadig høyere utviklingskostnader og lengre produksjonstider – drevet fram av økende publikumsforventninger og hard konkurranse.
Studien ble utført av Google og The Harris Poll, og omfattet 615 utviklere i USA, Sør-Korea, Norge, Finland og Sverige i slutten av juni og begynnelsen av juli. Rundt 44 % oppga at de bruker KI-agenter til å optimalisere innhold og raskt behandle tekst, tale, kode, lyd og video – noe som gir større selvstendighet og beslutningskraft.
Likevel er KI i spillindustrien et kontroversielt tema. Mange frykter tap av arbeidsplasser, konflikter rundt opphavsrett og press på lønninger. I fjor gikk stemmeskuespillere i spillbransjen til streik nettopp på grunn av uenighet om KI og lønn, samtidig som flere studioer ble lagt ned og over 10 000 ansatte mistet jobben.
Bransjen ventes likevel å få et løft i år og neste år, med nye konsoller og storspill som kan øke omsetningen. Ifølge undersøkelsen forventer 94 % av utviklerne at KI vil bidra til å redusere kostnadene på sikt. Samtidig sier omtrent én av fire at det er vanskelig å beregne den faktiske gevinsten, og mange peker på at kostnadene ved å integrere teknologien fortsatt er høye.
Rundt 63 % uttrykte også bekymring for eierskap til data og uklare juridiske rammer for hvem som egentlig eier innhold generert av KI.