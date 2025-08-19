KRIG I GAZA
2 min lesing
Oljefondet utelukker seks israelske selskaper knyttet til Vestbredden og Gaza
OSLO/KØBENHAVN, 18. august (Reuters) – Statens pensjonsfond utland, verdens største statlige investeringsfond, har besluttet å trekke seg ut av ytterligere seks israelske selskaper med virksomhet på Vestbredden og i Gaza, etter en etisk vurdering.
Norges Bank / Reuters
15 hours ago

Fondet, som forvalter rundt 2.000 milliarder dollar, har ikke offentliggjort hvilke selskaper som er rammet. Navnene vil først bli kjent når salget er gjennomført, sammen med de konkrete begrunnelsene for utelukkelsen. Blant mulige kandidater er Israels fem største banker, som allerede har vært til vurdering hos fondets etikkråd.

I tillegg har fondet solgt seg ned i seks andre selskaper, etter at det i forrige uke ble besluttet kun å beholde investeringer i israelske selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Per 14. august hadde fondet investeringer på 19 milliarder kroner (1,86 mrd. dollar) fordelt på 38 selskaper notert i Israel – en nedgang på 23 selskaper siden slutten av juni, ifølge Norges Bank Investment Management (NBIM).

– Flere selskaper kan bli utelukket, sa finansminister Jens Stoltenberg til pressen.

Bakgrunnen: etisk gjennomgang
Tidligere i august startet fondet en ekstraordinær granskning etter medieoppslag om at det hadde kjøpt seg inn i et israelsk flymotorselskap som leverer tjenester til det israelske forsvaret, blant annet vedlikehold av kampfly.

Opplysningene utløste ny debatt om fondets investeringer i Israel og de okkuperte palestinske områdene i forkant av valget 8. september. Enkelte partier har tatt til orde for full tilbaketrekning fra israelske selskaper, noe regjeringen har avvist. Stortinget sa også nei til et forslag om å trekke seg ut av alle selskaper med virksomhet i de okkuperte områdene.

– Denne debatten skjerper praksisen vår, uttalte Stoltenberg.

Anbefalt

Kritikere mener at kun en full avvikling av investeringer i israelske selskaper kan hindre fondet i å bryte sine etiske retningslinjer. Stoltenberg varslet at NBIM og Etikkrådet framover skal utveksle informasjon oftere og raskere for å kunne identifisere problematiske selskaper tidligere.

Etiske utelukkelser skjer på bakgrunn av råd fra Etikkrådet, men NBIM kan også selge seg ut dersom et selskap anses å utgjøre for stor risiko – enten den er økonomisk eller etisk.

– Med tettere samarbeid mellom Etikkrådet og Norges Bank kan vi i framtiden se flere slike nedsalg, sa Stoltenberg.

Forrige mandag meldte fondet at det avslutter samarbeidet med tre eksterne forvaltere som har håndtert deler av investeringene i israelske selskaper.

($1 = 10,1890 norske kroner)

KILDE:REUTERS
