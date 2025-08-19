Fondet, som forvalter rundt 2.000 milliarder dollar, har ikke offentliggjort hvilke selskaper som er rammet. Navnene vil først bli kjent når salget er gjennomført, sammen med de konkrete begrunnelsene for utelukkelsen. Blant mulige kandidater er Israels fem største banker, som allerede har vært til vurdering hos fondets etikkråd.

I tillegg har fondet solgt seg ned i seks andre selskaper, etter at det i forrige uke ble besluttet kun å beholde investeringer i israelske selskaper som inngår i fondets referanseindeks. Per 14. august hadde fondet investeringer på 19 milliarder kroner (1,86 mrd. dollar) fordelt på 38 selskaper notert i Israel – en nedgang på 23 selskaper siden slutten av juni, ifølge Norges Bank Investment Management (NBIM).

– Flere selskaper kan bli utelukket, sa finansminister Jens Stoltenberg til pressen.

Bakgrunnen: etisk gjennomgang

Tidligere i august startet fondet en ekstraordinær granskning etter medieoppslag om at det hadde kjøpt seg inn i et israelsk flymotorselskap som leverer tjenester til det israelske forsvaret, blant annet vedlikehold av kampfly.

Opplysningene utløste ny debatt om fondets investeringer i Israel og de okkuperte palestinske områdene i forkant av valget 8. september. Enkelte partier har tatt til orde for full tilbaketrekning fra israelske selskaper, noe regjeringen har avvist. Stortinget sa også nei til et forslag om å trekke seg ut av alle selskaper med virksomhet i de okkuperte områdene.

– Denne debatten skjerper praksisen vår, uttalte Stoltenberg.