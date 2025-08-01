FORETNING & TEKNOLOGI
3 min lesing
Pakistan gjør sitt første kjøp av amerikansk råolje etter handelsavtalen
Cnergyico er i ferd med å bringe amerikansk olje til Pakistan for første gang, ettersom landet beveger seg mot å diversifisere råoljekildene etter en stor handelsavtale.
ChatGPT sa: Råoljeimporten har som mål å redusere Pakistans avhengighet av olje fra Midtøsten. [Foto: Cnergyico]
1. August 2025

Pakistans største raffineringsfirma, Cnergyico, vil importere én million fat olje fra Vitol i oktober, opplyste visestyreleder Usama Qureshi til Reuters fredag. Dette markerer landets aller første kjøp av amerikansk råolje etter en historisk handelsavtale.

Lasten med West Texas Intermediate lett råolje vil bli lastet i Houston denne måneden og forventes å ankomme Karachi i andre halvdel av oktober, opplyste Qureshi.

“Dette er en testleveranse under vår rammeavtale med Vitol. Hvis det viser seg å være kommersielt levedyktig og tilgjengelig, kan vi importere minst én leveranse per måned,” sa han og la til at forsendelsen ikke er ment for videresalg.

Avtalen kommer etter flere måneders forhandlinger som startet i april, ifølge Qureshi, etter at USAs president Donald Trump truet med å innføre 29 prosent toll på import fra Pakistan.

Qureshi fortalte at Pakistans finans- og petroleumsdepartementer oppmuntret lokale raffinerier til å utforske muligheten for å importere amerikansk råolje etter tolltrusselen i april.

Vitol svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar sendt utenfor arbeidstid.

Torsdag hyllet Pakistan en handelsavtale inngått med USA, landets største eksportmarked, og uttalte at avtalen vil øke investeringene. Det hvite hus kunngjorde torsdag at USA vil innføre en toll på 19 prosent på import fra Pakistan.

Som en nær alliert av Kina har Pakistan gradvis nærmet seg Trump etter tolltruslene. Landet har gitt USAs diplomatiske innsats æren for å ha bidratt til å avslutte nylige fiendtligheter med nabolandet India og har nominert Trump til Nobels fredspris.

‘Massive oljereserver’

recommended

Olje er Pakistans største importvare, og importen hadde en verdi på 11,3 milliarder dollar i året som endte 30. juni 2025, noe som utgjorde nesten en femtedel av landets totale importregning.

Importavtalen vil hjelpe Pakistan med å diversifisere sine råoljekilder og redusere avhengigheten av leverandører fra Midtøsten, som står for nesten all oljeimporten.

“Bruttomarginen for raffinering er på nivå med kvaliteter fra Gulfen, og det er ikke behov for blanding eller justeringer i raffineriet,” sa Qureshi.

Cnergyico kan behandle 156 000 fat råolje per dag og driver landets eneste enkeltpunkt fortøyningsterminal nær Karachi, som gjør det mulig å håndtere store tankskip, i motsetning til andre raffinerier i Pakistan.

Selskapet planlegger å installere en andre offshore-terminal for å muliggjøre større eller hyppigere leveranser, samt oppgradere raffineriet i løpet av de neste fem til seks årene, ifølge Qureshi.

Raffineriet, som har operert med en gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 30 til 35 prosent på grunn av lav lokal etterspørsel, satser på vekst i etterspørselen etter oljeprodukter.

“Vi forventer at utnyttelsesgraden vil øke etter hvert som den innenlandske etterspørselen styrkes og lokal produksjon prioriteres fremfor importert drivstoff,” sa Qureshi.

Trump uttalte onsdag at USA også vil samarbeide med Pakistan for å utvikle landets “massive oljereserver,” uten å gi ytterligere detaljer.

KILDE:REUTERS
