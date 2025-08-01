Pakistans største raffineringsfirma, Cnergyico, vil importere én million fat olje fra Vitol i oktober, opplyste visestyreleder Usama Qureshi til Reuters fredag. Dette markerer landets aller første kjøp av amerikansk råolje etter en historisk handelsavtale.

Lasten med West Texas Intermediate lett råolje vil bli lastet i Houston denne måneden og forventes å ankomme Karachi i andre halvdel av oktober, opplyste Qureshi.

“Dette er en testleveranse under vår rammeavtale med Vitol. Hvis det viser seg å være kommersielt levedyktig og tilgjengelig, kan vi importere minst én leveranse per måned,” sa han og la til at forsendelsen ikke er ment for videresalg.

Avtalen kommer etter flere måneders forhandlinger som startet i april, ifølge Qureshi, etter at USAs president Donald Trump truet med å innføre 29 prosent toll på import fra Pakistan.

Qureshi fortalte at Pakistans finans- og petroleumsdepartementer oppmuntret lokale raffinerier til å utforske muligheten for å importere amerikansk råolje etter tolltrusselen i april.

Vitol svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar sendt utenfor arbeidstid.

Torsdag hyllet Pakistan en handelsavtale inngått med USA, landets største eksportmarked, og uttalte at avtalen vil øke investeringene. Det hvite hus kunngjorde torsdag at USA vil innføre en toll på 19 prosent på import fra Pakistan.

Som en nær alliert av Kina har Pakistan gradvis nærmet seg Trump etter tolltruslene. Landet har gitt USAs diplomatiske innsats æren for å ha bidratt til å avslutte nylige fiendtligheter med nabolandet India og har nominert Trump til Nobels fredspris.

