Irans utenriksminister Abbas Araghchi har uttalt at det ikke finnes noen formell avtale om våpenhvile med Israel, til tross for nylige påstander fra USA om at en våpenhvile var oppnådd.

"Per nå er det ingen 'avtale' om noen våpenhvile eller opphør av militære operasjoner," sa Araghchi i et innlegg på X.

Han la til at Irans militære handlinger var et svar på israelsk aggresjon, ikke en krig initiert av Teheran.

Kommentarene hans kom timer etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at både Israel og Iran hadde blitt enige om en "fullstendig og total" våpenhvile etter nesten to uker med eskalerende konflikt.

Araghchi understreket at Iran ville stanse sitt militære svar hvis Israel opphørte sine angrep innen klokken 04:00 Tehran-tid (0030 GMT) tirsdag.



"Hvis det israelske regimet stopper sin ulovlige aggresjon mot det iranske folket... har vi ingen intensjon om å fortsette vårt svar etterpå," sa han.

Likevel advarte han om at den "endelige beslutningen om opphør av våre militære operasjoner vil bli tatt senere."

I et oppfølgende innlegg roste Araghchi iranske styrker for å ha fortsatt operasjonene “helt til siste minutt” og sa at de fortsatt er forberedt på å forsvare landet “til sin siste dråpe blod.”

Uttalelsene understreker usikkerheten om hvorvidt våpenhvilen som ble kunngjort av USA er fullt ut i kraft – eller om den er godkjent av alle parter.

Mens våpenhvileforhandlingene pågår, hevdet Israel at Iran har avfyrt nye raketter, mens iranske medier meldte at Israel har drept atomforsker Mohammad Reza Siddiqi.

12 dager med eskalerende konflikt

Fiendtlighetene mellom Israel og Iran brøt ut 13. juni da Israel gjennomførte luftangrep mot atom-, militære anlegg og sivile over hele Iran.

Konflikten eskalerte ytterligere da amerikanske styrker sluttet seg til den israelske aggresjonen i løpet av helgen, og rettet angrep mot tre store iranske atomanlegg.

Mandag avfyrte Iran ballistiske missiler mot den amerikanske militærbasen Al Udeid i Qatar som gjengjeldelse, noe som utløste fornyet frykt for en bredere regional konflikt.

Mens amerikanske og israelske ledere har fremstilt den siste våpenhvilen som et vendepunkt, ser iranske tjenestemenn ut til å innta en mer forsiktig holdning, og krever garantier for at israelske angrep vil opphøre før de trekker tilbake sine egne styrker.