USAs president Donald Trump reiste søndag spørsmålet om regimeskifte i Iran etter USAs angrep mot viktige kjernefysiske anlegg i løpet av helgen, mens høytstående tjenestemenn i hans administrasjon advarte Teheran mot gjengjeldelse.

"Det er ikke politisk korrekt å bruke begrepet ‘Regimeskifte’, men hvis det nåværende iranske regimet ikke er i stand til å GJØRE IRAN BRA IGJEN, hvorfor skulle det ikke være et regimeskifte??? MIGA!!!" skrev Trump på sin sosiale medieplattform.

Trumps innlegg kom etter at tjenestemenn i hans administrasjon, inkludert USAs visepresident JD Vance og forsvarsminister Pete Hegseth, understreket at de ikke jobbet for å styrte Irans regjering.

"Dette oppdraget var ikke og har ikke handlet om regimeskifte," sa Hegseth til journalister i Pentagon, og kalte oppdraget "en presisjonsoperasjon" rettet mot Irans atomprogram.

‘Operasjon Midnight Hammer’

Vance sa i et intervju på NBCs "Meet the Press with Kristen Welker", "vårt syn har vært veldig tydelig på at vi ikke ønsker et regimeskifte."

"Vi ønsker ikke å forlenge dette eller bygge dette ut noe mer enn det allerede er bygget ut. Vi ønsker å avslutte deres atomprogram, og så ønsker vi å snakke med iranerne om et langsiktig oppgjør her," sa Vance, og la til at USA "ikke hadde noen interesse av å ha soldater på bakken."

"Operasjon Midnight Hammer" var bare kjent for et lite antall mennesker i Washington og ved det amerikanske militærets hovedkvarter for operasjoner i Midtøsten i Tampa, Florida.

Komplett med bedrag fløy syv B-2 bombefly i 18 timer fra USA til Iran for å slippe 14 bunker-buster bomber, fortalte formannen for Joint Chiefs of Staff, general Dan Caine, til journalister.

Totalt lanserte USA 75 presisjonsstyrte våpen, inkludert mer enn to dusin Tomahawk-missiler, og mer enn 125 militære fly i operasjonen mot tre atomanlegg, sa Caine.

Operasjonen presser Midtøsten til randen av en stor ny brann i en region som allerede står i flammer i mer enn 20 måneder med kriger i Gaza og Libanon, og en styrtet diktator i Syria.