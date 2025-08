Ifølge politiadvokat Elisabeth Fiksdal Knutsen ved Sysselmesteren fikk politiet melding om at en isbjørn var skutt i nærheten av en hytte på Blomstrandhalvøya. Det skal ha vært nødvendig å avverge et angrep mot en gruppe fastboende, og skytingen skjedde i selvforsvar.

For å undersøke situasjonen ble det sendt et helikopter til stedet for å kartlegge hendelsen og snakke med de involverte. Den skutte isbjørnen var en hannbjørn på fire år, og den ble fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser.

Isbjørnen er et fredet dyr, og det anslås å være rundt 2 000 isbjørner i Svalbard-området. Globalt finnes det rundt 25 000 isbjørner i områder som Canada, Alaska, Grønland, Russland og Norge.

Tidligere i år, i februar, ble en annen isbjørn skutt på Svalbard. Etterforskningen konkluderte med at skytingen skjedde i nødverge, og saken ble henlagt. Den gang skal turistfølge ha brukt signalpistol og rifle for å skremme isbjørnen. Ingen mennesker ble skadet, og bjørnen ble vurdert til å være uskadd.