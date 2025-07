Kraftig jordskjelv i Russland utløser tsunamivarsler over hele Stillehavet

Et kraftig jordskjelv med styrke 8,8 har rammet Russlands Kamtsjatka-halvøy – samme område som ble rammet av et 9,0-skjelv i 1952, et av de sterkeste som noensinne er registrert. Her er det siste.