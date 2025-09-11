POLITICĂ
3 min de citire
Noul prim-ministru francez preia funcția în mijlocul protestelor antiguvernamentale
Sébastien Lecornu devine al cincilea prim-ministru al președintelui Macron în doi ani, în contextul unei lupte bugetare iminente.
Noul prim-ministru francez preia funcția în mijlocul protestelor antiguvernamentale
Premierul francez, François Bayrou, în curs de demisie, flancat de noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, susține un discurs în timpul ceremoniei de predare-primire de la Paris. / Reuters
11 Septembrie 2025

Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu a promis să găsească modalități creative de a colabora cu rivalii politici pentru a adopta un buget care să reducă datoria publică, în timp ce a anunțat și noi direcții politice, după preluarea funcției într-o zi marcată de proteste antiguvernamentale extinse, miercuri.

Președintele Emmanuel Macron l-a ales pe Lecornu marți pentru a deveni al cincilea prim-ministru al său în doi ani, numind un loialist care este puțin probabil să renunțe la agenda sa economică probusiness.

Lecornu l-a înlocuit pe François Bayrou, care a fost demis printr-un vot parlamentar luni, din cauza planurilor sale de a reduce deficitul bugetar al țării, cel mai mare din zona euro.

Lecornu, care a ocupat anterior funcția de ministru al apărării, a declarat într-un discurs scurt, după ceremonia de predare a mandatului, că guvernul va trebui „să fie mai creativ, uneori mai tehnic, mai serios” în modul în care colaborează cu opoziția.

Cu toate acestea, el a adăugat că „vor fi necesare rupturi”.

Provocarea imediată a lui Lecornu va fi să conducă un buget simplificat pentru 2026 printr-un parlament împărțit în trei blocuri ideologice distincte. Partidele sunt, în general, de acord cu necesitatea reducerii deficitului Franței, care a ajuns la 5,8% din PIB în 2024, dar nu și asupra modului în care să facă acest lucru.

Lecornu trebuie să trimită un proiect complet al textului în parlament până pe 7 octombrie, deși există o marjă de manevră până pe 13 octombrie, după care parlamentarii nu vor mai avea timp să adopte bugetul până la sfârșitul anului.

Reacțiile la numirea lui Lecornu de marți au subliniat provocările cu care se confruntă.

Proteste „Blocați Totul”

Recomandări

În timp ce extrema stângă a declarat că va încerca să-l răstoarne pe Lecornu cu o moțiune de cenzură imediată, extrema dreaptă, reprezentată de Adunarea Națională (RN), a semnalat o disponibilitate tentativă de a colabora cu el pe tema bugetului — atâta timp cât cerințele lor bugetare sunt respectate.

Adunarea Națională (RN) este cel mai mare partid parlamentar din Franța și, ca atare, un factor crucial în orice potențială moțiune de cenzură. Totuși, Lecornu este văzut ca cel mai apropiat membru al cercului lui Macron de RN, după ce a luat masa cu președintele partidului, Jordan Bardella, anul trecut.

Cealaltă cale a lui Lecornu implică unirea socialiștilor, care doresc să atenueze reducerile bugetare și să taxeze bogații, cu fostul său partid, Republicanii, care sunt ferm împotriva oricărei creșteri de taxe.

Macron, într-un gest neobișnuit, l-a sunat marți pe liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, pentru a-i spune că nu va numi un prim-ministru de stânga.

Miercuri, Faure a părut să lase o ușă deschisă pentru a colabora cu Lecornu, dar a declarat, de asemenea, că va sprijini o moțiune de cenzură dacă va considera că guvernul nu ia în considerare prioritățile bugetare ale partidului său.

Între timp, mii de oameni din întreaga Franță au ieșit în stradă în cadrul protestelor numite „Blocați Totul”, o expresie a nemulțumirii generale față de Macron, reducerile bugetare propuse și întreaga clasă politică.

„Furia mocnește de luni de zile, chiar ani”, a spus Daniel Bretones, membru de sindicat care protesta la Marsilia.

„Suntem la al cincilea prim-ministru din al doilea mandat al lui Macron și nu s-a schimbat nimic.”

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us