Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu a promis să găsească modalități creative de a colabora cu rivalii politici pentru a adopta un buget care să reducă datoria publică, în timp ce a anunțat și noi direcții politice, după preluarea funcției într-o zi marcată de proteste antiguvernamentale extinse, miercuri.
Președintele Emmanuel Macron l-a ales pe Lecornu marți pentru a deveni al cincilea prim-ministru al său în doi ani, numind un loialist care este puțin probabil să renunțe la agenda sa economică probusiness.
Lecornu l-a înlocuit pe François Bayrou, care a fost demis printr-un vot parlamentar luni, din cauza planurilor sale de a reduce deficitul bugetar al țării, cel mai mare din zona euro.
Lecornu, care a ocupat anterior funcția de ministru al apărării, a declarat într-un discurs scurt, după ceremonia de predare a mandatului, că guvernul va trebui „să fie mai creativ, uneori mai tehnic, mai serios” în modul în care colaborează cu opoziția.
Cu toate acestea, el a adăugat că „vor fi necesare rupturi”.
Provocarea imediată a lui Lecornu va fi să conducă un buget simplificat pentru 2026 printr-un parlament împărțit în trei blocuri ideologice distincte. Partidele sunt, în general, de acord cu necesitatea reducerii deficitului Franței, care a ajuns la 5,8% din PIB în 2024, dar nu și asupra modului în care să facă acest lucru.
Lecornu trebuie să trimită un proiect complet al textului în parlament până pe 7 octombrie, deși există o marjă de manevră până pe 13 octombrie, după care parlamentarii nu vor mai avea timp să adopte bugetul până la sfârșitul anului.
Reacțiile la numirea lui Lecornu de marți au subliniat provocările cu care se confruntă.
Proteste „Blocați Totul”
În timp ce extrema stângă a declarat că va încerca să-l răstoarne pe Lecornu cu o moțiune de cenzură imediată, extrema dreaptă, reprezentată de Adunarea Națională (RN), a semnalat o disponibilitate tentativă de a colabora cu el pe tema bugetului — atâta timp cât cerințele lor bugetare sunt respectate.
Adunarea Națională (RN) este cel mai mare partid parlamentar din Franța și, ca atare, un factor crucial în orice potențială moțiune de cenzură. Totuși, Lecornu este văzut ca cel mai apropiat membru al cercului lui Macron de RN, după ce a luat masa cu președintele partidului, Jordan Bardella, anul trecut.
Cealaltă cale a lui Lecornu implică unirea socialiștilor, care doresc să atenueze reducerile bugetare și să taxeze bogații, cu fostul său partid, Republicanii, care sunt ferm împotriva oricărei creșteri de taxe.
Macron, într-un gest neobișnuit, l-a sunat marți pe liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, pentru a-i spune că nu va numi un prim-ministru de stânga.
Miercuri, Faure a părut să lase o ușă deschisă pentru a colabora cu Lecornu, dar a declarat, de asemenea, că va sprijini o moțiune de cenzură dacă va considera că guvernul nu ia în considerare prioritățile bugetare ale partidului său.
Între timp, mii de oameni din întreaga Franță au ieșit în stradă în cadrul protestelor numite „Blocați Totul”, o expresie a nemulțumirii generale față de Macron, reducerile bugetare propuse și întreaga clasă politică.
„Furia mocnește de luni de zile, chiar ani”, a spus Daniel Bretones, membru de sindicat care protesta la Marsilia.
„Suntem la al cincilea prim-ministru din al doilea mandat al lui Macron și nu s-a schimbat nimic.”