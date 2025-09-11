Noul prim-ministru al Franței, Sébastien Lecornu a promis să găsească modalități creative de a colabora cu rivalii politici pentru a adopta un buget care să reducă datoria publică, în timp ce a anunțat și noi direcții politice, după preluarea funcției într-o zi marcată de proteste antiguvernamentale extinse, miercuri.

Președintele Emmanuel Macron l-a ales pe Lecornu marți pentru a deveni al cincilea prim-ministru al său în doi ani, numind un loialist care este puțin probabil să renunțe la agenda sa economică probusiness.

Lecornu l-a înlocuit pe François Bayrou, care a fost demis printr-un vot parlamentar luni, din cauza planurilor sale de a reduce deficitul bugetar al țării, cel mai mare din zona euro.

Lecornu, care a ocupat anterior funcția de ministru al apărării, a declarat într-un discurs scurt, după ceremonia de predare a mandatului, că guvernul va trebui „să fie mai creativ, uneori mai tehnic, mai serios” în modul în care colaborează cu opoziția.

Cu toate acestea, el a adăugat că „vor fi necesare rupturi”.

Provocarea imediată a lui Lecornu va fi să conducă un buget simplificat pentru 2026 printr-un parlament împărțit în trei blocuri ideologice distincte. Partidele sunt, în general, de acord cu necesitatea reducerii deficitului Franței, care a ajuns la 5,8% din PIB în 2024, dar nu și asupra modului în care să facă acest lucru.

Lecornu trebuie să trimită un proiect complet al textului în parlament până pe 7 octombrie, deși există o marjă de manevră până pe 13 octombrie, după care parlamentarii nu vor mai avea timp să adopte bugetul până la sfârșitul anului.

Reacțiile la numirea lui Lecornu de marți au subliniat provocările cu care se confruntă.

Proteste „Blocați Totul”