Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, l-a demis pe ambasadorul Regatului Unit în SUA, Lord Peter Mandelson, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, potrivit unui raport al BBC publicat joi.
Citând o declarație a Ministerului de Externe al Regatului Unit, BBC a raportat că guvernul a afirmat următoarele: „În lumina informațiilor suplimentare din emailurile scrise de Peter Mandelson, prim-ministrul a cerut ministrului de externe să îl retragă din funcția de ambasador”.
„Emailurile arată că profunzimea și amploarea relației lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite față de ceea ce se știa la momentul numirii sale”, se afirmă în declarație.
Declarația a adăugat că un email conținea sugestia lui Mandelson „că prima condamnare a lui Jeffrey Epstein a fost nedreaptă și ar trebui contestată”, descriind acest lucru drept „informație nouă”.
„Având în vedere acest lucru și ținând cont de victimele crimelor lui Epstein, el a fost retras din funcția de ambasador cu efect imediat”, se mai precizează în declarație.
Mandelson a fost numit ambasador la Washington de către Starmer în decembrie 2024.
Epstein a fost găsit mort în celula sa de la închisoarea din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul. Anterior, el pledase vinovat și fusese condamnat în 2008 pentru recrutarea unui minor în scopuri de prostituție.
Supraviețuitorii săi au cerut responsabilitate și sprijin legal pentru a-și înfrunta agresorii și a obține dreptate.