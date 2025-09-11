POLITICĂ
2 min de citire
Ambasadorul Regatului Unit în SUA, Mandelson, demis din cauza legăturilor cu Epstein
„Emailurile arată că profunzimea și amploarea relației lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite de cele cunoscute la momentul numirii sale”, a declarat Ministerul britanic de Externe.
Ambasadorul Regatului Unit în SUA, Mandelson, demis din cauza legăturilor cu Epstein
Lord Peter Mandelson / Reuters
acum o zi

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, l-a demis pe ambasadorul Regatului Unit în SUA, Lord Peter Mandelson, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, potrivit unui raport al BBC publicat joi.

Citând o declarație a Ministerului de Externe al Regatului Unit, BBC a raportat că guvernul a afirmat următoarele: „În lumina informațiilor suplimentare din emailurile scrise de Peter Mandelson, prim-ministrul a cerut ministrului de externe să îl retragă din funcția de ambasador”.

„Emailurile arată că profunzimea și amploarea relației lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite față de ceea ce se știa la momentul numirii sale”, se afirmă în declarație.

Declarația a adăugat că un email conținea sugestia lui Mandelson „că prima condamnare a lui Jeffrey Epstein a fost nedreaptă și ar trebui contestată”, descriind acest lucru drept „informație nouă”.

Recomandări

„Având în vedere acest lucru și ținând cont de victimele crimelor lui Epstein, el a fost retras din funcția de ambasador cu efect imediat”, se mai precizează în declarație.

Mandelson a fost numit ambasador la Washington de către Starmer în decembrie 2024.

Epstein a fost găsit mort în celula sa de la închisoarea din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul. Anterior, el pledase vinovat și fusese condamnat în 2008 pentru recrutarea unui minor în scopuri de prostituție.

Supraviețuitorii săi au cerut responsabilitate și sprijin legal pentru a-și înfrunta agresorii și a obține dreptate.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us