Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, l-a demis pe ambasadorul Regatului Unit în SUA, Lord Peter Mandelson, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile acestuia cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, potrivit unui raport al BBC publicat joi.

Citând o declarație a Ministerului de Externe al Regatului Unit, BBC a raportat că guvernul a afirmat următoarele: „În lumina informațiilor suplimentare din emailurile scrise de Peter Mandelson, prim-ministrul a cerut ministrului de externe să îl retragă din funcția de ambasador”.

„Emailurile arată că profunzimea și amploarea relației lui Peter Mandelson cu Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite față de ceea ce se știa la momentul numirii sale”, se afirmă în declarație.

Declarația a adăugat că un email conținea sugestia lui Mandelson „că prima condamnare a lui Jeffrey Epstein a fost nedreaptă și ar trebui contestată”, descriind acest lucru drept „informație nouă”.