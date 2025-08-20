Mohamed Salah a devenit primul jucător care a câștigat pentru a treia oară premiul pentru jucătorul anului acordat de Asociația Fotbaliștilor Profesioniști (PFA), după ce a condus echipa Liverpool spre gloria în Premier League.

Egipteanul a marcat 29 de goluri și a oferit 18 pase decisive, contribuind la câștigarea celui de-al 20-lea titlu din prima ligă engleză de către Liverpool, egalând astfel un record, cu patru meciuri rămase de jucat în sezonul trecut.

Salah a mai câștigat acest premiu și în sezoanele 2017/18 și 2021/22.

Jucătorul în vârstă de 33 de ani a primit recent și premiile pentru jucătorul anului acordate de Asociația Jurnaliștilor de Fotbal și de Premier League.

Morgan Rogers de la Aston Villa a câștigat premiul pentru tânărul jucător al anului, după un sezon remarcabil în care mijlocașul ofensiv și-a făcut debutul internațional pentru Anglia.

Salah este inclus în echipa sezonului 2024/25 a Premier League desemnată de PFA, alături de coechipierii săi de la Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch și Alexis Mac Allister.