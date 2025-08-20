Mohamed Salah a devenit primul jucător care a câștigat pentru a treia oară premiul pentru jucătorul anului acordat de Asociația Fotbaliștilor Profesioniști (PFA), după ce a condus echipa Liverpool spre gloria în Premier League.
Egipteanul a marcat 29 de goluri și a oferit 18 pase decisive, contribuind la câștigarea celui de-al 20-lea titlu din prima ligă engleză de către Liverpool, egalând astfel un record, cu patru meciuri rămase de jucat în sezonul trecut.
Salah a mai câștigat acest premiu și în sezoanele 2017/18 și 2021/22.
Jucătorul în vârstă de 33 de ani a primit recent și premiile pentru jucătorul anului acordate de Asociația Jurnaliștilor de Fotbal și de Premier League.
Morgan Rogers de la Aston Villa a câștigat premiul pentru tânărul jucător al anului, după un sezon remarcabil în care mijlocașul ofensiv și-a făcut debutul internațional pentru Anglia.
Salah este inclus în echipa sezonului 2024/25 a Premier League desemnată de PFA, alături de coechipierii săi de la Liverpool, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch și Alexis Mac Allister.
Record după record
De la venirea sa la Liverpool în 2017, Salah a doborât numeroase recorduri, ceva ce mulți considerau imposibil, având în vedere perioada mai puțin reușită petrecută la Chelsea cu câțiva ani înainte.
În primul său sezon el a stabilit un nou record pentru cele mai multe goluri marcate într-un sezon din Premier League, cu 32 de goluri, depășind recordul de 31 de goluri deținut de Cristiano Ronaldo și Luis Suárez.
Cu câteva zile înainte de a câștiga premiul PFA, Salah a doborât un alt record, devenind primul jucător care a marcat în 10 meciuri consecutive de deschidere din Premier League.
Pentru echipa națională a Egiptului Salah a înscris 58 de goluri, fiind al doilea cel mai bun marcator din istoria țării, după fostul căpitan Hossam Hassan, care are 68 de goluri.
Salah, supranumit „Regele Egiptean” de către fanii lui Liverpool, a semnat o prelungire a contractului cu echipa pentru încă doi ani, în aprilie, punând capăt speculațiilor care îl legau de un transfer în Pro League din Arabia Saudită.