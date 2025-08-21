SPORT
1 min de citire
Antrenorii italieni solicită suspendarea Israelului din fotbalul internațional
Asociația Antrenorilor Italieni (AIAC) cere luarea de măsuri în privința Fâșiei Gaza, ca răspuns la „imperativul moral”.
Antrenorii italieni solicită suspendarea Israelului din fotbalul internațional
Marș pro-Palestina în Udine, înaintea meciului Italia - Israel din Liga Națiunilor UEFA / AA
21 August 2025

Antrenorii de fotbal italieni au cerut suspendarea Israelului din competițiile internaționale, a aflat agenția de știri italiană ANSA.

Asociația Antrenorilor Italieni (AIAC) a trimis marți o scrisoare președintelui Federației Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, solicitând acțiuni în sprijinul Gazei și cerând ca o propunere să fie înaintată către UEFA și FIFA pentru suspendarea temporară a Israelului din competițiile internaționale.

Echipa națională de fotbal a Italiei urmează să joace împotriva Israelului în calificările pentru Cupa Mondială între septembrie și octombrie.

Recomandări

Asociația condusă de Renzo Ulivieri a descris inițiativa drept „nu doar o acțiune simbolică, ci o alegere necesară”, răspunzând unui „imperativ moral”, împărtășit de „întreaga echipă de conducere”.

„Valorile umanității, care stau la baza celor ale sportului, ne obligă să ne opunem actelor de opresiune cu consecințe teribile”, a declarat Ulivieri.

Israelul a ucis peste 62.000 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. Războiul a devastat enclava și a dus la decese cauzate de foamete.

Descoperă
O închisoare din Colorado a fost evacuată pe măsură ce un incendiu de vegetație devine unul dintre cele mai mari din istoria statului
Zeci de mii de oameni au protestat la Istanbul împotriva genocidului din Gaza
5 jurnaliști Al Jazeera uciși în urma unei lovituri israeliene asupra orașului Gaza
Deșeurile din plastic ar putea crește cu 70% în Asia de Est și Asia de Sud-Est până în 2050
Doi boxeri japonezi au murit din cauza leziunilor cerebrale suferite la același eveniment din Tokyo
Fostul prim-ministru al Ciadului primește 20 de ani de închisoare pentru incitare la violență
Mexic: Nu există dovezi privind legăturile cartelului Sinaloa cu președintele Venezuelei
Atacul mortal cu drone lansat de Ucraina provoacă pagube la o unitate industrială din Saratov
Sute de mii de oameni protestează în toată Europa în sprijinul Gazei pe fondul genocidului israelian
Guvernul militar din Niger naționalizează singura sa mină de aur
Președintele Trump anunță o întâlnire cu președintele rus Putin în Alaska
China dezvăluie primul magazin de roboți umanoizi din lume
Vicepreședintele SUA reafirmă respingerea statalității palestiniene
„Conștiința lumii”: Türkiye livrează peste 100.000 de tone de ajutor umanitar către Gaza, spune AFAD
Germania oprește toate exporturile militare către Israel până la noi dispoziții
Aruncă o privire la TRT Global. Spune-ne părerea ta!
Contact us