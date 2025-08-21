Antrenorii de fotbal italieni au cerut suspendarea Israelului din competițiile internaționale, a aflat agenția de știri italiană ANSA.
Asociația Antrenorilor Italieni (AIAC) a trimis marți o scrisoare președintelui Federației Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, solicitând acțiuni în sprijinul Gazei și cerând ca o propunere să fie înaintată către UEFA și FIFA pentru suspendarea temporară a Israelului din competițiile internaționale.
Echipa națională de fotbal a Italiei urmează să joace împotriva Israelului în calificările pentru Cupa Mondială între septembrie și octombrie.
Asociația condusă de Renzo Ulivieri a descris inițiativa drept „nu doar o acțiune simbolică, ci o alegere necesară”, răspunzând unui „imperativ moral”, împărtășit de „întreaga echipă de conducere”.
„Valorile umanității, care stau la baza celor ale sportului, ne obligă să ne opunem actelor de opresiune cu consecințe teribile”, a declarat Ulivieri.
Israelul a ucis peste 62.000 de palestinieni în Gaza din octombrie 2023. Războiul a devastat enclava și a dus la decese cauzate de foamete.