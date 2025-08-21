Antrenorii de fotbal italieni au cerut suspendarea Israelului din competițiile internaționale, a aflat agenția de știri italiană ANSA.

Asociația Antrenorilor Italieni (AIAC) a trimis marți o scrisoare președintelui Federației Italiene de Fotbal (FIGC), Gabriele Gravina, solicitând acțiuni în sprijinul Gazei și cerând ca o propunere să fie înaintată către UEFA și FIFA pentru suspendarea temporară a Israelului din competițiile internaționale.

Echipa națională de fotbal a Italiei urmează să joace împotriva Israelului în calificările pentru Cupa Mondială între septembrie și octombrie.