США временно приостановили поставки вооружения и обмен разведывательной информацией с Украиной. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Белого дома Эдвард Лоуренс, который процитировал директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Наряду с сообщением о приостановке военной помощи Рэтклифф выразил надежду на скорую отмену этой паузы и продолжение сотрудничества с Украиной на пути к миру.

28 февраля украинский президент Владимир Зеленский посетил США, где во время совместного выступления с президентом и вице-президентом США произошла напряженная дискуссия. Это событие привело к решению американской стороны временно прекратить поддержку Украины.

4 марта Зеленский отметил стремление Киева начать переговоры для достижения устойчивого мира. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия также готова к прекращению боевых действий. Однако, как пишет The Wall Street Journal, одной готовности Украины к диалогу может быть недостаточно для возобновления помощи США.

Зеленский также подчеркнул, что Киев и Европа готовят план для достижения устойчивого мира, призвав к перемирию в небе, на море и в энергетике. Между тем, Daily Mail сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы присоединиться к Зеленскому в визите в США, чтобы представить Дональду Трампу единый фронт по мирному плану.