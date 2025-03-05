ПОЛИТИКА
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США приостановили военную поддержку Украине
Соединенные Штаты временно прекратили военную и разведывательную помощь Украине. Это решение вызвано недавними напряжениями между лидерами стран
США приостановили военную поддержку Украине
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп
5 марта 2025 г.

США временно приостановили поставки вооружения и обмен разведывательной информацией с Украиной. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Белого дома Эдвард Лоуренс, который процитировал директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Наряду с сообщением о приостановке военной помощи Рэтклифф выразил надежду на скорую отмену этой паузы и продолжение сотрудничества с Украиной на пути к миру.

28 февраля украинский президент Владимир Зеленский посетил США, где во время совместного выступления с президентом и вице-президентом США произошла напряженная дискуссия. Это событие привело к решению американской стороны временно прекратить поддержку Украины.

4 марта Зеленский отметил стремление Киева начать переговоры для достижения устойчивого мира. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия также готова к прекращению боевых действий. Однако, как пишет The Wall Street Journal, одной готовности Украины к диалогу может быть недостаточно для возобновления помощи США.

Зеленский также подчеркнул, что Киев и Европа готовят план для достижения устойчивого мира, призвав к перемирию в небе, на море и в энергетике. Между тем, Daily Mail сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы присоединиться к Зеленскому в визите в США, чтобы представить Дональду Трампу единый фронт по мирному плану.

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