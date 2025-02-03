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Канада и Мексика наносят ответный удар
Обе страны ввели ответные санкции против США, при этом максимальный удар пришелся на республиканские штаты, которые привели Трампа к власти
Канада и Мексика наносят ответный удар
Премьер-министр Канады Трюдо / Reuters
3 февраля 2025 г.

 

Канада и Мексика объявили ответные санкции против США в ответ на введенные Дональдом Трампом торговые пошлины. Возмездие оказалось точечным: ответные тарифы бьют по ключевым республиканским штатам, угрожая подорвать их экономику и привести к масштабному росту цен. 

С 4 февраля Канада вводит 25% тарифы на американские товары на сумму $20 млрд, включая напитки, косметику и бумажную продукцию. В ближайшие дни список расширится: под удар попадут автомобили, сталь, алюминий, мясо, молочные продукты и авиационная техника на сумму $85 млрд. Мексика пока не объявила точных цифр, но обещает жесткие меры.

«Мы можем играть в эту игру столько, сколько захотят», — заявил Трамп, пообещав обсудить ситуацию с лидерами Канады и Мексики. Однако премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум уже договорились о координации действий. 

Пока Белый дом грозит новыми санкциями, Канада начала бойкот американских товаров. Власти Онтарио, Британской Колумбии и Квебека запретили продажу американского алкоголя, а соцсети заполнились призывами выбирать местную продукцию. 

При этом торговая война, похоже, перерастает в отмену всего американского в Канаде: в Торонто болельщики освистали гимн США на матчах НХЛ и НБА, а премьер Джастин Трюдо призвал отказаться от покупки американской продукции. 

Премьер напомнил американцам, что Канада всегда поддерживала их в кризисные моменты — от Афганистана до тушения пожаров в Калифорнии. В ответ Трамп заявил, что без торговли с США «Канада перестанет существовать» и вновь предложил сделать ее «51-м штатом». 

Впрочем, без США Канада вполне себе сможет жить, и жить благополучно: страна может перестроить свои торговые отношения с Евросоюзом, Японией и другими азиатскими странами. 

В Мексике санкции Трампа вызвали не меньший резонанс. Шейнбаум заявила, что США лучше заняться своей проблемой наркотиков и оружия, вместо того чтобы вмешиваться в дела Мексики.  

Инвесторы пока смеются над решением Трампа, который, по сути, ударил по самой экономике США. На Уолл-стрит готовятся к падению фондового рынка. 


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