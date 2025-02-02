ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль нарушает договор и бьет по Газе
Израильская армия вновь нарушила перемирие и обстреляла несколько районов Газы. О жертвах пока не сообщается
Израиль нарушает договор и бьет по Газе
Израиль Палестинцы / AP
2 февраля 2025 г.

Израильская армия в воскресенье провела несколько обстрелов Газы, в том числе по прибрежной дороге эр-Рашид, а также по центральным и южным районам, тем самым в очередной раз нарушив соглашение о прекращении огня с ХАМАС.

По словам очевидцев, израильский беспилотник выпустил две ракеты рядом с автомобилем, двигавшимся по улице эр-Рашид. Жертв в результате удара не зафиксировано, однако инцидент вызвал массовую панику среди местных жителей, возвращавшихся в свои дома.

Кроме того, израильские силы обстреляли жилые дома палестинцев в лагере беженцев Бурейдж, расположенном в центральной части эксклава. Также интенсивный огонь был открыт на юге — в окрестностях Рафаха. Данных о пострадавших пока не поступало.

Несмотря на регулярные нарушения, израильская армия продолжает заявлять о соблюдении условий перемирия.

С момента начала военной операции Израиля 7 октября 2023 года в Газе погибло 47 487 палестинцев, включая 17 841 ребенка и 12 298 женщин. Число раненых превысило 111 тыс. человек. Перемирие и соглашение об обмене пленными между ХАМАС и Израилем вступило в силу 19 января в 12:15 по местному времени.

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