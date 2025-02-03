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Польша боится окончания войны в Украине?
Президент Польши заявил, что завершение боевых действий может вызвать резкий рост преступности
Польша боится окончания войны в Украине?
президент Польши Анджей Дуда / AFP
3 февраля 2025 г.

Президент Польши предупредил, что завершение войны в Украине может привести к резкому увеличению организованной преступности, что создаст серьезные угрозы как для Украины, так и для соседних стран. 

В интервью Financial Times (FT) Анджей Дуда подчеркнул необходимость «массированной поддержки» безопасности Украины после окончания боевых действий. 

Дуда напомнил о возвращении военных СССР после войны в Афганистане в 1980-х годах. Многие из солдат, имея боевой опыт, сыграли ключевую роль в формировании преступных группировок в 1990-е. 

«Просто вспомните, как после распада Советского Союза организованная преступность резко возросла в Западной Европе и США», — отметил Дуда. 

Это же может произойти в Украине, когда солдаты, страдающие от посттравматического стрессового расстройства и психических проблем, вернутся домой, предупредил политик. 

Он также отметил, что последствия украинского конфликта могут выйти за пределы самой Украины. Возвращение военных с передовой, страдающих от психических травм, может способствовать росту международных преступных синдикатов. Эти преступные активности, по его мнению, могут распространиться сначала в Польшу, а затем в Западную Европу и даже в США.

Польша, по словам Дуды, продолжает играть важную роль логистического хаба — через нее идет большая часть военной и гуманитарной помощи Украине.

Дуда подтвердил, что Варшава будет продолжать играть эту роль, но уточнил: нет необходимости размещать польские войска в Украине — ни сейчас, ни в качестве миротворцев по окончании войны. 

Президент выразил желание, чтобы Польша участвовала в возможных переговорах между Киевом и Москвой, если другие страны будут приглашены к участию.

При этом Дуда отметил, что интересы Польши и Украины совпадают, особенно в «противодействии России». Он убежден, что Польша может помочь Украине в переговорах, действуя в ее интересах. Однако в Киеве пока неохотно реагировали на желание Варшавы присоединиться к мирным переговорам. 


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