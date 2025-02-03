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Израиль разрушает Дженин
Израильская армия сносит целые кварталы в палестинском лагере беженцев на севере Западного берега
Израиль разрушает Дженин
Израильские атаки в Дженине / AA
3 февраля 2025 г.

Израильские военные разрушили десятки жилых зданий в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу спустя несколько часов после убийства 73-летнего палестинца.  

Армия Израиля заявила, что в воскресенье снесла 23 здания, чтобы «не допустить создания террористической инфраструктуры». Военные также сообщили, что с середины января убили 50 палестинцев на Западном берегу. 

По данным палестинских медиков, в результате взрывов был уничтожен целый жилой квартал в районе ад-Дамдж. Палестинское агентство WAFA отметило, что разрушения были настолько мощными, что их было слышно по всему городу и в соседних населенных пунктах.  

Палестинский МИД осудил действия Израиля, назвав их «жестокими». Президент Махмуд Аббас потребовал срочного заседания Совбеза ООН, чтобы остановить разрушение жилых кварталов в Дженине и Тулькарме. 

Трамп поддерживает израильские действия

Израиль начал операцию «Железная стена» в январе, вскоре после заключения перемирия с ХАМАС в Газе. Кампания направлена на угнетение и запугивание палестинского населения на оккупированном Западном берегу. 

Эти удары совпали с новой политикой США: администрация Дональда Трампа значительно сократила помощь Киеву и усилила поддержку Израиля. Вашингтон утверждает, что Тегеран якобы поставляет оружие палестинцам. Однако подтверждений этой информации ни Израиль, ни США не предоставили. 

Жители Дженина сообщают, что подвергаются ожесточенным атакам Израиля уже две недели. По словам Ахмеда Тобаси, из-за разрушений дома в лагере стали непригодны для жизни. 

«Израильская армия не ищет оправданий. Это старая политика: уничтожить лагеря, стереть следы палестинского сопротивления», — заявил он.  

В тот же день 27-летний палестинец Мохаммед Хадуш был убит израильскими военными в Арубе. Также сообщается, что незаконные еврейские поселенцы захватили кладбище в Сильване и подожгли мечеть в районе Иерихона. 


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