ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Нетаньяху назвал Трампа «лучшим другом Израиля»
Премьер Израиля прибыл в Вашингтон, став первым зарубежным гостем нового президента США
Нетаньяху назвал Трампа «лучшим другом Израиля»
Президент США Трамп и Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / Reuters
3 февраля 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 3 февраля прибыл в Вашингтон — он стал первым иностранным гостем президента США Дональда Трампа. Израильский премьер назвал Трампа «лучшим другом Израиля» в Белом доме. 

Лидеры двух стран готовятся к ключевой встрече, на которой, как ожидается, обсудят важнейшие вопросы, касающиеся Ближнего Востока — продолжения войны в Газе и ликвидации иранской ядерной программы. 

В течение первого срока Трампа республиканец обеспечил несколько дипломатических побед для Нетаньяху — так, в 2019 году США признали израильскую оккупацию Голанских высот, перенесли американское посольство в Иерусалим и поддержали «‎Авраамические соглашения»‎ по нормализации отношений Израиля с такими арабскими странами, как Бахрейн, Марокко и ОАЭ.

Недавно Трамп отдал распоряжение о возобновлении поставок американских бомб в Израиль, которые были приостановлены при президенте Джо Байдене. Кроме того, как пишет Axios, Нетаньяху планирует продолжить вторжение в Газе и не продлевать перемирие — для этого ему понадобится разрешение Трампа. Именно это и станет главной целью визита, отмечает портал. 

Споры Трампа и Нетаньяху

Несмотря на долгосрочные союзнические отношения, Нетаньяху и Трамп имеют различные приоритеты на предстоящих переговорах. Республиканский президент стремится к миру на Ближнем Востоке с целью расширения Авраамические соглашения. 

Как пишет Guardian, Трамп надеется включить Саудовскую Аравию в этот процесс и заставить королевство признать Израиль. Однако Эр-Рияд ясно дал понять, что дальнейший прогресс зависит от создания палестинского государства: без Палестины Саудовская Аравия не будет признавать Израиль или устанавливать с ним контакты. 

Кроме Газы, обсуждения, вероятно, будут охватывать вопросы будущего управления Газой и стратегии по Ирану. Переговоры Нетаньяху считаются ключевыми для формирования дальнейшей стратегии Израиля в Газе. 


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us