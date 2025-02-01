Пограничный переход «Рафах», соединяющий сектор Газа и Египет, возобновил работу после восьмимесячной израильской оккупации. Первого февраля через КПП пересекли границу 50 раненых и больных палестинских детей в рамках соглашения о прекращении огня и обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

По данным израильского армейского радио, КПП «Рафах» будет использоваться только для выезда жителей сектора Газа, однако въезд в палестинский эксклав останется закрытым.

Согласно договоренностям, через переход ежедневно смогут выезжать 200 человек – 50 раненых и трое сопровождающих на каждого из них. Решение о пересечении границы будет согласовываться с Шин-Бет и египетскими властями.

Палестинским бойцам ХАМАС, получившим ранения в боях с израильской армией, также будет разрешен выезд в Египет. Однако участникам атаки 7 октября, известной как «Наводнение Аль-Акса», пересекать границу запрещено.

Контроль на КПП будут осуществлять представители Евросоюза, Египта и Палестины, не связанные с ХАМАС.

Израильские военные захватили КПП 7 мая 2024 года, заблокировав единственный пограничный пункт, связывающий Газу с внешним миром. Открытие «Рафаха» стало одним из пунктов соглашения о прекращении огня, заключенного 19 января между Израилем и ХАМАС.