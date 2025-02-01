ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
«Рафах» открыт для эвакуации
После восьмимесячной израильской оккупации КПП «Рафах» вновь открыт для эвакуации раненых, первым пересекли границу 50 палестинских детей
«Рафах» открыт для эвакуации
КПП «Рафах» / Reuters
1 февраля 2025 г.

Пограничный переход «Рафах», соединяющий сектор Газа и Египет, возобновил работу после восьмимесячной израильской оккупации. Первого февраля через КПП пересекли границу 50 раненых и больных палестинских детей в рамках соглашения о прекращении огня и обмене пленными между ХАМАС и Израилем.

По данным израильского армейского радио, КПП «Рафах» будет использоваться только для выезда жителей сектора Газа, однако въезд в палестинский эксклав останется закрытым.

Согласно договоренностям, через переход ежедневно смогут выезжать 200 человек – 50 раненых и трое сопровождающих на каждого из них. Решение о пересечении границы будет согласовываться с Шин-Бет и египетскими властями.

Палестинским бойцам ХАМАС, получившим ранения в боях с израильской армией, также будет разрешен выезд в Египет. Однако участникам атаки 7 октября, известной как «Наводнение Аль-Акса», пересекать границу запрещено.

Контроль на КПП будут осуществлять представители Евросоюза, Египта и Палестины, не связанные с ХАМАС.

Израильские военные захватили КПП 7 мая 2024 года, заблокировав единственный пограничный пункт, связывающий Газу с внешним миром. Открытие «Рафаха» стало одним из пунктов соглашения о прекращении огня, заключенного 19 января между Израилем и ХАМАС.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us