ПОЛИТИКА
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Маск: USAID должна умереть
Илон Маск назвал USAID преступной организацией и обвинил ее в финансировании исследований COVID-19
Маск: USAID должна умереть
USAID / Reuters
3 февраля 2025 г.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) — преступная организация и «пора ей умереть». Об этом он написал в X.

Так он отреагировал на сообщение о том, что два должностных лица USAID были уволены после отказа предоставить доступ к системам агентства членам департамента эффективности госуправления (DOGE), который возглавляет Маск.

Позже бизнесмен снова назвал USAID преступной организацией, комментируя пост главы Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза, который обвинил агентство в связях с ЦРУ.

В еще одном посте Маск спросил подписчиков, знают ли они, что USAID якобы финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которое унесло миллионы жизней. Доказательств он не представил.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на авиабазе Эндрюс заявил, что USAID управляют радикалы, и добавил: «Мы их уберем, а потом примем решение».

20 января Трамп подписал указ о заморозке программ USAID на 90 дней, чтобы проверить их соответствие внешней политике США.

1 февраля сайт USAID перестал работать, а его аккаунт в X был удален. По данным CNN, отключение произошло без объяснения причин.

Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может полностью ликвидировать USAID и передать его функции Госдепартаменту. Они утверждают, что у президента нет юридических полномочий для закрытия агентства, финансируемого конгрессом.

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