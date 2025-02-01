ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
«США толкают регион к хаосу»
ХАМАС обвинил США в поддержке насильственного переселения палестинцев, назвав такие планы соучастием в преступлениях Израиля
«США толкают регион к хаосу»
Абу Зухри / AA
1 февраля 2025 г.

Один из руководителей ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что постоянные заявления США о переселении палестинцев из Газы подтверждают их «настойчивое соучастие в преступлениях Израиля».

«Проекты по насильственному переселению палестинцев из Газы – нелепы и не имеют никакой ценности. Оккупационный Израиль не смог добиться этого силой и не сможет достичь своих целей политическими манипуляциями», — заявил он.

По его словам, упорство Вашингтона в этих планах приведет к «еще большему хаосу и напряженности», а сам факт обсуждения переселения подтверждает участие США в израильских преступлениях в Газе.

Ранее Дональд Трамп призвал Иорданию, Египет и другие арабские страны принять палестинских беженцев и построить для них специальные жилые комплексы.

Эта инициатива вызвала резкую реакцию. Против нее выступили Иордания, Египет, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и ООН.

Несмотря на критику, Трамп повторил свою позицию и выразил уверенность, что Египет и Иордания готовы принять палестинцев, покинувших Газу.

«Они сделают это. Они сделают это. Они это сделают, окей? Мы для них много делаем, и они это сделают», – заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном давлении на Каир и Амман для принятия его плана.

Предложение Трампа прозвучало после вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе 19 января, приостановившего военные действия Израиля, в результате которых, по данным органов здравоохранения Газы, погибло более 47,400 палестинцев, большинство из которых – женщины и дети.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us