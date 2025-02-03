Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет продолжить вторжение в Газу и вновь ввести войска в сектор, пишет Axios со ссылкой на источники. По его данным, 2-3 февраля Нетаньяху прибудет в США и надеется убедить американского президента Дональда Трампа поддержать продолжение войны, несмотря на действующее перемирие с ХАМАС.

Как уточняет портал, Нетаньяху лишь вынужденно согласился на первую фазу сделки, и теперь ждет подходящий момент, чтобы сорвать перемирие. Политик не хочет переходить ко второй фазе, которая предусматривает окончательное прекращение огня и вывод войск из Газы. Израильские переговорщики и семьи заложников опасаются, что премьер откажется от соглашения, пытаясь сохранить власть и задобрить своих ультраправых партнеров по коалиции.

Переговоры между Израилем и ХАМАС о следующем этапе перемирия должны были начаться 3 февраля, но Нетаньяху затормозил процесс. Он отказался отправлять делегацию в Катар, пока не встретится с Трампом. По словам израильских чиновников, если он заблокирует вторую фазу сделки, война в Газе может затянуться еще минимум на год.

Внутри Израиля растет напряженность. 1 февраля Нетаньяху отменил встречу с руководителями спецслужб Моссада, ШАБАКа и армии, которые хотели обсудить продолжение переговоров.

Вместо этого он отправил своего военного советника сообщить, что мирные переговоры заморожены. Два дня назад он также отстранил их от переговорного процесса, передав контроль своему доверенному лицу, министру стратегических вопросов Рону Дермеру.

Некоторые израильские чиновники считают, что Нетаньяху намеренно ограничивает влияние спецслужб, чтобы полностью контролировать переговоры. Его цель, как уточняет Axios, полностью оккупировать Газу и устранить любое влияние ХАМАС в секторе.

Израильские военные и разведслужбы в беседах с Axios предупредили, что такой шаг может сорвать сделку. Похоже, именно этого и пытается добиться Нетаньяху.



