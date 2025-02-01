Власти Китая строят недалеко от Пекина военный объект, который, по мнению американской разведки, может использоваться как новый командный центр в случае войны. Об этом 30 января сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на данные действующих и бывших американских чиновников.

Издание опубликовало спутниковые снимки стройки, занимающей около 1500 акров (чуть более шести квадратных километров) в 30 км к юго-западу от Пекина. На снимках видны глубокие ямы, которые, как предполагает FT, могут быть подземными бункерами для командования.

Один из китайских исследователей заявил, что стройка имеет «все признаки секретного военного объекта». Он указал на использование армированного бетона и систему глубоких тоннелей. Размер комплекса — почти в 10 раз больше Пентагона — и его масштаб соответствуют амбициям Си Цзиньпина превзойти США.

«Эта крепость служит только одной цели — быть бункером судного дня для все более продвинутых и боеспособных вооруженных сил Китая», — заявил исследователь.

Анализ спутниковых данных показал, что строительство началось в середине 2024 года. По данным FT, к 2027 году, когда Народно-освободительная армия Китая отметит столетие, китайские военные должны будут иметь «потенциал для нападения на Тайвань».

Информации о стройке в китайском интернете нет, а сам объект тщательно охраняется: запрещены фото- и видеосъемка, полеты дронов. Местные предприниматели называют этот район «военной зоной».

По словам высокопоставленного сотрудника американской разведки, штаб-квартира Народно-освободительной армии в Пекине относительно новая, но не предназначена для ведения боевых действий. Сейчас командный центр находится в горах Сишань, но новый объект может его заменить.

«Если информация подтвердится, это будет означать, что Китай готовится к глобальному военному противостоянию, создавая не только вооруженные силы мирового уровня, но и передовой ядерный боевой потенциал», — заявил бывший глава аналитического отдела ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер.

Источник FT, близкий к Минобороны Тайваня, также заявил, что Китай строит новый военный командный центр. Однако некоторые эксперты сомневаются, подходит ли этот район для строительства бункеров.

Посольство Китая в США заявило, что «не в курсе деталей», но подчеркнуло, что Китай «привержен мирному развитию и оборонительной военной политике».