ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Где деньги, Зеленский?
Киев опроверг заявления Трампа о $200 млрд американской помощи Украине
Где деньги, Зеленский?
Президент Украины Владимир Зеленский / AFP
3 февраля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от США только $76 млрд военной помощи, а не $200 млрд, как утверждает Дональд Трамп. Украинский лидер подчеркнул, что не знает, откуда взялась эта сумма, и предположил, что речь может идти о бухгалтерских неточностях в Вашингтоне. Однако его заявления подлили масла в огонь противостояния украинского руководства с новой администрацией Белого дома. 

Откуда взялись $200 млрд?

Бывший президент США Дональд Трамп не раз критиковал помощь Украине. Он утверждал, что Вашингтон выделил Киеву на $200 млрд больше, чем страны НАТО. Его вице-президент Джей Ди Вэнс еще в июле 2023 года заявил: «Мы потратили $200 млрд. Какова цель? Чего мы хотим добиться?»  

Зеленский в интервью Associated Press заявил, что Украина получила от США гораздо меньшую сумму. 

«Когда говорят, что нам дали $200 млрд на армию — это неправда. Мы получили около $76 млрд. Это огромная помощь, но не $200 млрд», — подчеркнул президент. 

Где деньги?  

С 2022 года Конгресс США выделил Украине около $175 млрд, но значительная часть этих средств осталась в США. По данным немецкого института Kiel, к октябрю 2024 года США выделили Киеву около $92 млрд военной и финансовой помощи, а ЕС и Великобритания — $131 млрд.

Зеленский также заявил, что почти вся помощь поступает в виде оружия и боеприпасов. 

«Есть и гуманитарные программы, но я не знаю деталей. Возможно, аудит покажет дополнительные миллиарды, но мне неизвестно, где эти деньги», — признался политик. 

Трамп затягивает пояса

Сразу после инаугурации Трамп на 90 дней заморозил внешнюю помощь, включая программы USAID. Это затронуло финансирование украинских школ, здравоохранения и экстренной помощи.  

На выходных сайт USAID внезапно отключился, а его аккаунт в X исчез. СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность слияния агентства с Госдепартаментом. 

3 февраля руководитель новой структуры по аудиту бюджета Илон Маск заявил, что ликвидирует агентство. Трамп поддержал Маска, назвав USAID «группой радикалов, от которых мы избавляемся».  


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