В рамках четвертого раунда обмена пленными между Израилем и движением ХАМАС были освобождены 183 палестинских заключенных.

Колонна Международного комитета Красного Креста (МККК) с освобожденными покинула тюрьму Офер на Западном берегу и направилась в сторону Рамаллы.

Палестинцы встретили их аплодисментами и радостными восклицаниями. Колонна проехала через населенный пункт Бейтуния и прибыла в Рамаллу, где ее встречали тысячи людей.

Этот обмен стал ответом на передачу Израилю трех пленных, удерживавшихся в Газе, один из которых имеет гражданство США и Израиля.

Ранее, в рамках первых трех раундов обмена, Израиль освободил 400 палестинских заключенных, а в секторе Газа были освобождены 10 израильских и 5 тайских пленных.

За время военных действий, начавшихся 7 октября 2023 года, в секторе Газа погибло более 47 400 палестинцев, большинство из которых женщины и дети, более 111 000 получили ранения.

В результате израильской операции более 11 000 человек числятся пропавшими без вести. Масштабные разрушения привели к гуманитарному кризису, который унес жизни множества пожилых людей и детей, став одной из самых тяжелых гуманитарных катастроф в истории.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе.

Кроме того, против Израиля в Международном суде ООН рассматривается дело о геноциде в связи с военными действиями в эксклаве.