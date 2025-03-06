Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес ХАМАС, заявив, что ни один член движения не будет в безопасности, пока израильские пленники не будут освобождены.

В соцсети Truth Social он написал, что США направляют Израилю все необходимое, чтобы «закончить работу». По словам Трампа, он встретился с бывшими пленниками ХАМАС, и потребовал от руководства движения немедленно покинуть Газу, «пока еще есть шанс».

Обращаясь к жителям Газы, Трамп пообещал им «прекрасное будущее», но подчеркнул, что оно возможно только без захвата пленников.

«Если берете пленников – вы мертвы», — написал он.

На прошлой неделе Госдепартамент США экстренно одобрил сделку на три миллиарда долларов по поставкам Израилю авиационных бомб, комплектов для подрывных работ и другого вооружения. Конгрессу сообщили о продаже без предварительного изучения в профильных комитетах.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о прекращении ввоза гуманитарной помощи в эксклав, объяснив это тем, что ХАМАС отказался принять американское предложение о продолжении мирных переговоров.

ХАМАС резко осудил решение Нетаньяху, назвав блокировку гуманитарной помощи «военным преступлением» и «ударом по возможному перемирию».