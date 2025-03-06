ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильская армия разрушает дома палестинцев
Израильские военные начали снос 17 домов палестинцев в лагере беженцев «Нур-Шамс» на севере оккупированного Западного берега
Израильская армия разрушает дома палестинцев
Западный берег / Reuters
6 марта 2025 г.

Израильские силы вторглись в лагерь беженцев «Нур-Шамс» в Тулькарме, начав массовый снос палестинских домов. По словам очевидцев, армия Израиля привела в лагерь бульдозеры и строительную технику.

По последним данным израильская армия в процессе разрушения 17 палестинских домов, что, по словам военных, делается «для строительства дороги» в районе Меншие.

Нехад аш-Шавис, глава Комитета по предоставлению услуг в лагере, подтвердил, что израильские власти заранее предупредили о сносе. Он напомнил, что за одну неделю израильская армия уже разрушила 11 домов палестинцев.

Кроме того, Израиль сносит дома палестинцев и в других лагерях беженцев, включая Дженин и Тулькарм, где уже несколько месяцев продолжаются масштабные военные атаки.

После вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе 21 января Израиль начал новую военную операцию в Дженине под названием «Железная стена».

27 января израильская армия расширила атаки на Тулькарм, 2 февраля — на лагерь Эль-Фария и населенный пункт Тамун.

9 февраля израильские силы вторглись в лагерь «Нур-Шамс», а 23 февраля израильские танки провели крупный рейд на лагерь Дженин.

По масштабам происходящее напоминает военную операцию «Защитная стена», проведенную Израилем в 2002 году во время Второй интифады.

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