Лидеры Евросоюза собрались на экстренный саммит в Брюсселе, чтобы обсудить усиление оборонных возможностей Европы и поддержку Украины в условиях нарастающей неопределенности в отношениях с Вашингтоном. Главной темой повестки стало перераспределение финансирования, ускорение производства вооружений и возможное использование замороженных российских активов.

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель саммита Антониу Кошта на утренней встрече подчеркнули необходимость срочного наращивания европейских военных мощностей. Мерц настаивает на ослаблении бюджетных ограничений Германии, чтобы увеличить расходы на оборону. Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон предложил обсудить роль французского ядерного потенциала в обеспечении безопасности Европы.

«Тратить, тратить и еще раз тратить на оборону и сдерживание — это самое важное», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Европейские лидеры выразили поддержку Киеву на фоне разлада в российско-американских отношениях. После напряженной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе последовала приостановка американской военной помощи Украине. Согласно позиции Вашингтона, это делается, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

«Европа сталкивается с очевидной и непосредственной угрозой, и поэтому она должна быть способна защитить себя», — подчеркнула фон дер Ляйен, стоя рядом с Зеленским перед началом саммита.

Несмотря на призывы к единству, среди членов ЕС сохраняются разногласия. Венгрия и Словакия выступают против некоторых пунктов декларации саммита, касающихся Украины. Премьер-министр Литвы Гитанас Науседа призвал союзников преодолеть эти препятствия. «Мы должны принимать решения, несмотря на одного-двух несогласных. Иначе история нас накажет, и мы заплатим очень высокую цену», — заявил Науседа.

Окончательные решения по оборонным расходам и поддержке Украины ожидаются на следующем саммите ЕС, запланированном на 20-21 марта.