ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
В США продолжают глушить даже голоса с Оскара
«Нет другой земли» — документальный фильм палестинца Баселя Адры и израильтянина Юваля Абрахама, получивший премию «Оскар» и посвященный незаконному захвату Израилем земель на оккупированном Западном берегу.
В США продолжают глушить даже голоса с Оскара
В США продолжают глушить даже голоса с Оскара / TRT russian
5 марта 2025 г.

В нем рассказывается о жизни палестинских жителей, которые находятся под постоянной угрозой нападения незаконных еврейских поселенцев и сталкиваются с постоянным сносом домов израильскими войсками.

Однако, несмотря на мощный сюжет и победу на «Оскаре», фильм практически невозможно посмотреть в США — ни в кинотеатрах, ни на стриминговых платформах, — поскольку ни один дистрибьютор не взял его в прокат.

Палестинский писатель и кинокритик Салим Альбейк считает, что фильм не был представлен дистрибьюторами в США по «абсолютно политическим» причинам.По его словам, премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где он получил приз за лучший документальный фильм, и с тех пор он был распространен в таких странах, как Франция и Великобритания.

Альбейк считает, что фильм не был распространен в США, чтобы ослабить его шансы на получение премии «Оскар».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us