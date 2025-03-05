В нем рассказывается о жизни палестинских жителей, которые находятся под постоянной угрозой нападения незаконных еврейских поселенцев и сталкиваются с постоянным сносом домов израильскими войсками.

Однако, несмотря на мощный сюжет и победу на «Оскаре», фильм практически невозможно посмотреть в США — ни в кинотеатрах, ни на стриминговых платформах, — поскольку ни один дистрибьютор не взял его в прокат.

Палестинский писатель и кинокритик Салим Альбейк считает, что фильм не был представлен дистрибьюторами в США по «абсолютно политическим» причинам.По его словам, премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где он получил приз за лучший документальный фильм, и с тех пор он был распространен в таких странах, как Франция и Великобритания.

Альбейк считает, что фильм не был распространен в США, чтобы ослабить его шансы на получение премии «Оскар».