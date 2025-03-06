ПОЛИТИКА
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Президент Панамы: «Трамп снова лжет»
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал ложью заявление Трампа о том, что США восстанавливают контроль над Панамским каналом, и подчеркнул, что вопрос даже не обсуждался
Президент Панамы: «Трамп снова лжет»
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино / Reuters
6 марта 2025 г.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино резко отреагировал на заявление Дональда Трампа о том, что Вашингтон начал восстанавливать контроль над Панамским каналом. В своем выступлении перед Конгрессом Трамп связал это с соглашением о покупке портов канала американской компанией.

Мулино назвал эти слова ложью и подчеркнул, что Панама не передает контроль над каналом никому.

«Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарем Рубио или кем-либо еще. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации», — заявил он в соцсети X.

Мулино подчеркнул, что отношения Панамы и США строятся на четких договоренностях, но Панамский канал останется под полным контролем страны.

Во время инаугурационной речи 20 января Трамп заявил, что США должны взять Панамский канал под контроль. Вслед за этим, 2 февраля госсекретарь Марко Рубио посетил Панаму и предупредил Мулино, что Трамп не намерен сохранять статус-кво из-за влияния Китая в регионе.

После встречи Панама объявила, что не будет продлевать меморандум о взаимопонимании с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Операционный вице-президент Панамского канала Борис Морено пояснил, что Китай не участвует в эксплуатации канала.

Он отметил, что обвинения связаны с тем, что двумя портами в зоне канала управляет гонконгская компания CK Hutchinson Holdings. Однако, по его словам, эта компания также управляет портами в Англии, Средиземном море, Малайзии и на Ближнем Востоке, но США фокусируют внимание именно на Панаме.

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