ПОЛИТИКА
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Макрон грозит России ядерным щитом
Президент Франции объявил о намерении обсудить с европейскими союзниками возможность использования французского ядерного потенциала для защиты Европы от «российской угрозы»
Макрон грозит России ядерным щитом
Эммануэль Макрон / Reuters
5 марта 2025 г.

Франция может предоставить свое ядерное оружие для защиты европейских союзников от России, заявил президент Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к нации в среду.

«Я решил начать стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего ядерного сдерживания», — сказал Макрон, подчеркнув при этом, что решение об использовании ядерного потенциала останется исключительно в руках французского президента.

Макрон охарактеризовал Россию как «угрозу для Франции и Европы». «Президент Путин нарушает наши границы, чтобы убивать оппонентов, манипулировать выборами», — заявил он.

«Если страна может вторгнуться в соседнее государство в Европе и остаться безнаказанной, никто не может быть ни в чем уверен. Российская угроза реальна — помимо Украины, она затрагивает европейские страны», — добавил французский лидер.

В своем выступлении Макрон сослался на недавнее предложение будущего канцлера Германии Фридриха Мерца обсудить с Францией и Великобританией (единственными ядерными державами в Европе) возможность распространения их «ядерного зонтика» на Германию.

Французский президент также подтвердил готовность направить войска в качестве миротворцев в Украину в случае достижения перемирия и выразил сомнение в надежности поддержки со стороны США. «Я хочу верить, что США будут на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что этого может не произойти», — предупредил он.

Лидеры ЕС планируют обсудить вопрос ядерного сдерживания на специальном саммите в Брюсселе в четверг, который будет посвящен поддержке Украины и европейской обороне. Помимо этого, Макрон анонсировал встречу начальников европейских армий в Париже на следующей неделе.

«Нам нужны реформы, нам нужно делать выбор, и нам нужно быть храбрыми», — заключил Макрон, объявив о новых инвестициях в оборонный сектор без повышения налогов.

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