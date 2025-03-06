ТУРЦИЯ
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Безопасность Европы невозможна без Турции
Министр Фидан на встрече с хорватским коллегой обозначил роль Анкары в архитектуре безопасности Евросоюза
Безопасность Европы невозможна без Турции
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6 марта 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что устойчивость европейской системы безопасности возможна только с участием Анкары.

«Европа не сможет обеспечить надежную безопасность и сдерживание без Турции», — подчеркнул он на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом в Анкаре.

Заявление прозвучало на фоне экстренного саммита ЕС в Брюсселе, где лидеры обсуждают увеличение оборонных расходов и поддержку Украины.

Министр Фидан отметил, что Анкара разделила позицию с европейскими союзниками на встрече по Украине, состоявшейся в Лондоне в минувшие выходные. При этом он отметил, что «вопрос безопасности Европы не может быть сведен к войне в Украине», а «должен рассматриваться в долгосрочной и стратегической перспективе».

«В этих рамках устойчивая и сдерживающая архитектура безопасности возможна только при участии Турции», — добавил он.

Фидан также прокомментировал ситуацию в Боснии и Герцеговине, призвав стороны воздержаться от провокаций и решать разногласия через диалог. Его заявление прозвучало на фоне приговора Милораду Додику, президенту Республики Сербской, который получил год тюрьмы и шестилетний запрет на политическую деятельность.

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