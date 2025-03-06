Вопрос кыргызско-таджикской границы решен окончательно, и соглашение учло интересы обеих сторон, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

Глава государства подчеркнул, что граница установлена навсегда, и теперь никаких споров больше не будет.

Президент выразил уверенность, что история высоко оценит достигнутое соглашение, так как урегулирование вопроса произошло на основе взаимных интересов сторон и положило конец многолетним спорам.

На заседании парламента Кыргызстана 27 февраля председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев подробно рассказал о договоренностях с Таджикистаном по делимитации границы.

Переговоры шли с декабря 2022 года. За это время было подписано 45 протоколов, 86 топографических соглашений и 25 юридических документов. Главный спор касался правовой базы: Душанбе опирался на документы 1924–1927 годов, тогда как Бишкек требовал учитывать международно признанные соглашения, включая Алматинскую декларацию и документы о создании СНГ в 1991 году. В итоге Таджикистан согласился с позицией Кыргызстана.

Конфликты в приграничных районах, связанные с водой, землей и дорогами, приводили к столкновениям, самым крупным из которых стали бои 15–16 сентября 2022 года, в результате которых погибли около 100 человек, а более 150 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

В декабре 2024 года Кыргызстан и Таджикистан завершили описание спорных участков. Окончательное соглашение было подписано 21 февраля 2025 года в Бишкеке. 26 февраля Ташиев заявил, что процесс ратификации завершится в течение месяца. 27 февраля парламент утвердил соглашение без обсуждения.