Администрация Дональда Трампа в среду подтвердила, что США приостановили обмен разведывательной информацией с Украиной в рамках пересмотра помощи Киеву в войне против России.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц заявили, что США приостановили не только военную помощь, но и обмен разведданными. Несмотря на критику о том, что эти меры серьезно подорвут способность Украины отражать вторжение российских войск, оба представителя администрации выразили оптимизм относительно скорого возобновления переговоров с Украиной о путях окончания войны.

«Мы сделали шаг назад и приостановили и пересматриваем все аспекты этих отношений», – сообщил Уолтц журналистам.

По данным Axios, США продолжат приостановку поставок оружия и обмена разведданными с Украиной до тех пор, пока не будет определена дата мирных переговоров с Россией. Как пишет портал, это решение оказывает беспрецедентное давление на президента Украины Владимира Зеленского, вынуждая его согласиться на переговоры с Россией на американских условиях.

Согласно источнику Axios, знакомому с ситуацией, приостановка обмена разведданными в основном касается информации, которая могла бы помочь Украине наносить удары по территории России. Другой источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что именно прекращение обмена разведданными стало ключевым фактором, убедившим Зеленского выступить во вторник с заявлением, в котором он выразил сожаление по поводу публичной размолвки с президентом Трампом и обязался участвовать в мирных переговорах.

Источник отметил, что хотя Украина могла бы довольно долго обходиться без американского оружия, приостановка обмена разведданными оказывает немедленное негативное влияние на операции украинской армии.

«Но я только что разговаривал по телефону, прежде чем выйти сюда, со своим коллегой, советником по национальной безопасности Украины. Мы ведем хорошие переговоры о месте проведения следующего раунда переговоров, о делегациях, о существе вопроса», – добавил Уолтц, прогнозируя, что будет «движение в очень короткие сроки».

Рэтклифф, выступая в программе «Утро с Марией» на телеканале Fox Business Network, заявил, что пауза, взятая администрацией Трампа, была направлена на то, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть свою заинтересованность в мирных переговорах для окончания войны.

По мнению Рэтклиффа, примирительное послание Зеленского в понедельник, в котором он заявил, что украинцы хотят мира и готовы подписать соглашение о минералах с США, показало, что такой подход был эффективным.

«Я думаю, что на военном и разведывательном фронтах пауза, которая позволила этому произойти, исчезнет, и мы будем работать плечом к плечу с Украиной, как мы это делали, чтобы отразить эту агрессию, но и чтобы создать лучшие мировые условия для продвижения мирных переговоров», – сказал Рэтклифф.

Президент Трамп настаивает на окончании войны в Украине, общаясь как с Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. Однако после конфликта между Трампом и Зеленским на встрече в Овальном кабинете на прошлой неделе США прекратили помощь Украине.

Во вторник во время выступления перед Конгрессом Трамп выразил более доброжелательную позицию, ссылаясь на письмо украинского лидера. В своих сообщениях Зеленский заявил о готовности сесть за стол переговоров под «сильным лидерством президента Трампа» и назвал «досадной» перепалку с Трампом в Овальном кабинете. Украинский президент также ранее говорил, что Киев готов подписать соглашение о недрах.