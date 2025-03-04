ВОЙНА В ГАЗЕ
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Индонезия: блокада Газы — военное преступление
Индонезия осудила действия Израиля, обвиняя его в подрыве перемирия в Газе и использовании гуманитарной помощи как инструмента давления
Индонезия: блокада Газы — военное преступление
Газа / Reuters
4 марта 2025 г.

Индонезийские власти резко осудили действия Израиля, заявив, что Тель-Авив подрывает режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД Индонезии, опубликованном в социальной сети X.

В ведомстве напомнили, что Израиль в одностороннем порядке потребовал продлить первый этап соглашения с ХАМАС, но отказался участвовать в переговорах по второму этапу.

Джакарта также обвинила Израиль в использовании гуманитарной помощи как рычага давления, назвав это военным преступлением. В заявлении содержится призыв к международному сообществу оказать давление на Израиль, чтобы тот разрешил доставку гуманитарных грузов и возобновил переговоры о втором этапе соглашения.

МИД Индонезии подчеркнул, что единственным путем к прочному миру в регионе остается решение о двух государствах.

Ранее МИД Турции выступил с заявлением, осуждающим решение правительства Израиля. Анкара подчеркнула, что ограничение доступа палестинского населения к жизненно важным товарам является явным нарушением международного права.

2 марта в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что Биньямин Нетаньяху распорядился полностью прекратить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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